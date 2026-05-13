منتخب رفع الأثقال يواصل التألق في بطولة إفريقيا بثلاث ميداليات جديدة لنور الدين محمد

توّج نور الدين محمد لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، بثلاث ميداليات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للكبار بالإسماعيلية.

وحصل نور الدين على الميدالية الذهبية في منافسات الخطف برفع 132 كجم، والميدالية الفضية في منافسات الكلين والنتر برفع 156 كجم ، والميدالية الذهبية في منافسات المجموع بمجموع 288 كجم ضمن منافسات وزن اقل من 65 كجم.

يأتي ذلك استكمالًا لنتائج المنتخب الوطني في البطولة منذ انطلاقها أمس، حيث حصلت كل من ميرنا طنطاوي ونورا عصام على 3 ميداليات، ليصل مجموع ميداليات منتخب مصر حتى الآن في البطولة القارية 9 ميداليات.

وتستضيف الإسماعيلية منافسات بطولة أفريقيا للكبار وبطولة البحر المتوسط لرفع الأثقال، خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري، بمشاركة 27 دولة أفريقية ومتوسطية، في حدث رياضي كبير يؤكد من جديد قدرة مصر على تنظيم أكبر البطولات القارية والدولية بأعلى مستوى فني وتنظيمي.

وجاء جدول منافسات باقي لاعبي منتخب مصر في البطولة الإفريقية للكبار كالتالي:



* شيماء عبدالناصر وزن 69 كجم — الخميس الساعة 12 ظهرًا.

* روفيدة فتحي وزن 77 كجم — الخميس الساعة 4 عصرًا.

* سارة سمير وزن 86 كجم — الجمعة الساعة 3 عصرًا.

* ميار عبدالقادر وفاطمة صادق وزن +86 كجم — الجمعة الساعة 3 عصرًا.

* أحمد حسين ونور الدين زكي وزن 65 كجم — الأربعاء الساعة 6 مساءً.

* أحمد سعيد وزن 71 كجم — الخميس الساعة 2 ظهرًا.

* عبد الرحمن يونس وزن 88 كجم — الجمعة الساعة 5 مساءً.

* أحمد عاشور وكريم كحلة وزن 94 كجم — الجمعة الساعة 7 مساءً.

* أحمد جمال ومحمود حسني وزن 110 كجم — السبت الساعة 12 ظهرًا.