حريق سيارة بالطابق السابع في جراج العتبة.. والحماية المدنية تسيطر دون وقوع إصابات

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق سيارة نقل بالطابق السابع لجراج العتبة، دون وقوع إصابات.

ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل جراچ العتبة بدائرة قسم الموسكي، وبناءً على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة الإدارة للحماية المدنية بالقاهرة، انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان.

تبين بالانتقال والفحص نشوب حريق بكابينة سيارة ربع نقل، بدون لوحات معدنية بالطابق السابع داخل مبنى جراچ العتبة و المكون من 8 طوابق بمحل البلاغ.

أفادت المعاينة أن الحريق لم ينتج عنه وجود مصابين أو محتجزين وتم الإطفاء بمعرفة القوات، و منع إمتداد النيران للسيارات المجاورة، و بدأت عمليات التبريد، وتم إنقاذ الجراج من كارثة محققة بعد السيطرة على الحريق فى وقت قياسى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.