النيابة الإدارية بسوهاج تحقق في اتهام عامل بالتعدى على تلميذة داخل المدرسة

كلف المستشار عمر عبداللطيف مدير النيابة الإدارية بسوهاج القسم الأول، فريقا من أعضاء النيابة ضم كلا من المستشارة أسماء عبد الكريم النجار، وعرفات عنبر رئيس النيابة، وإيمان عبد السميع وكيل أول النيابة، وبرفقتهم مدير الإدارة التعليمية، وعضوي إدارتي المتابعة وتقويم الأداء، وتوجيه العمارة، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بالانتقال إلى إحدى المدارس للتحقيق في اتهام عامل بالمدرسة بالتعدي على تلميذة، حيث جرى وفي حضور الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة الاستماع للتلميذة المُعتدى عليها، ولأقوال بعض التلميذات بالمدرسة حول ظروف وملابسات الحادث، ثم القيام بمناظرة محل الحادث الذي أرشدت عنه التلميذة المُعتدى عليها "دورات المياه بالمدرسة"، والممرات المؤدية إليها.

وقام فريق المعاينة بتكليف موجه العمارة المرافق للجنة برسم ’’كروكي‘‘ عن الموقع بالكامل، وقوفاً على تحديد العوار الكائن بالمرفق في تواجد الإشراف اللازم، كما تم الاطلاع على قوائم التلاميذ الحضور المدرسة، وموقف المتهم المحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيق الجنائي في الواقعة.

وقررت النيابة، تكليف إدارتي المتابعة وتقويم الأداء، والمراجعة الداخلية والحوكمة، بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، بإعداد تقرير شامل حول ملابسات الواقعة، وتقديمه إلى النيابة فور الانتهاء منه، واستدعاء موجه العمارة المرافق للجنة المعاينة لاستكمال سماع شهادته، وتكليف القائم بأعمال مدير المدرسة بتقديم سجلات الحماية المدرسية وكشوف الإشراف اليومي وسجل نوبتجيات عمال الخدمات المعاونة.