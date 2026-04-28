بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والجامعة المصرية الصينية | صور

قام المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذة الدكتورة رشا الخولي رئيسة الجامعة المصرية الصينية، بتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والجامعة المصرية الصينية، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية اليوم.

وقد شَهدَ مراسم التوقيع المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي مدير وحدة التعاون الدولي، والمستشارة الدكتورة حنان طلعت عضو وحدة التحقيقات الداخلية والمحاضر بكلية القانون بالجامعة، والمستشار الدكتور معتز الهلالي عضو مركز التدريب القضائي.

كما شهد مراسم التوقيع من جانب الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الجمال نائب رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة رحاب عمر عميد كلية القانون، والدكتورة علا نجيب مديرة مكتب رئيس الجامعة.

هذا ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة.

كما يتضمن البروتوكول تنظيم برامج تدريبية وورش عمل تطبيقية وندوات ومؤتمرات علمية مشتركة بما يواكب أحدث المستجدات القضائية والتعليمية على المستويين المحلي والدولي.

وفي أعقاب انتهاء مراسم التوقيع، قام الطرفان بتبادل الدروع التذكارية.