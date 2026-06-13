خلافات سابقة.. تفاصيل مشاجرة الجيران مع العائلة السورية بالقليوبية

تحولت خلافات الجيرة داخل أحد العقارات بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية إلى مشادة حادة انتهت باتهامات متبادلة بالتعدي والسب، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر سيدة تدخل في مشاجرة مع عدد من جيرانها، وتقوم بإلقاء القمامة تجاههم وسط حالة من التوتر بين الطرفين.



وأثار الفيديو المتداول تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص الواقعة والوقوف على ملابساتها الحقيقية، حيث كشفت التحريات أن الخلاف لم يكن وليد اللحظة، وإنما جاء نتيجة نزاعات سابقة بين الجيران تطورت خلال الفترة الأخيرة.





وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 يونيو الجاري تلقى قسم شرطة قليوب بلاغًا من أحد السكان المقيمين بدائرة القسم، أفاد فيه بتضرره من جيرانه بالشقة المقابلة، وهم سيدة ونجلاها يحملون الجنسية السورية، متهمًا إياهم بالتعدي عليه بالسب والضرب خلال مشادة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة.

وأضاف المبلغ في أقواله أن السيدة استخدمت “شفرة موس” كانت بحوزتها أثناء المشاجرة، ما تسبب في إصابته بجرح قطعي بالوجه، الأمر الذي دفعه إلى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وما ورد بأقوال المبلغ، أقروا بحدوث الواقعة واعترفوا بارتكابها، مؤكدين أن الخلافات المتكررة بين الطرفين كانت السبب الرئيسي وراء تطور الأمور إلى مشاجرة وتعدٍ متبادل.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.



