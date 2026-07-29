إقبال كثيف على حجز أراضي «مسكن».. آلاف المواطنين يسجلون إلكترونيا

شهدت الساعات الأولى من فتح باب حجز الأراضي السكنية ضمن برنامج «مسكن» ، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، في مؤشر يعكس ارتفاع الطلب على الأراضي بالمدن الجديدة.

يأتي الطرح الجديد في إطار خطة وزارة الإسكان للتوسع العمراني ، وتوفير فرص متنوعة للراغبين في بناء مساكن خاصة، مع الاعتماد على منظومة حجز رقمية تتيح إنهاء جميع الإجراءات إلكترونيًا.

إقبال واسع منذ بدء الحجز

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أن الحجز انطلق صباح اليوم وسط إقبال ملحوظ من المواطنين، حيث سجل عدد كبير منهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص، بينما تمكن آخرون من استكمال إجراءات الحجز وسداد مقدمات جدية الحجز إلكترونيًا، في خطوة تعكس كفاءة المنظومة الرقمية الجديدة.

طرح 2898 قطعة أرض في عدد من المدن الجديدة

وأوضح أن الطرح الحالي يضم 2898 قطعة أرض سكنية، تشمل 2263 قطعة للإسكان المتوسط و635 قطعة للإسكان المتميز، موزعة على عدد من المدن الجديدة، من بينها الشروق، وبدر، والعبور، و15 مايو، إلى جانب مدن الصعيد مثل ناصر الجديدة، وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.

منظومة رقمية تضمن الشفافية

وأشار إلى أن منصة «مسكن» ستكون البوابة الرئيسية لجميع طروحات الأراضي المقبلة، موضحًا أن المنظومة الرقمية الجديدة تسهم في تبسيط إجراءات الحجز، ورفع المستندات، وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

مدن جديدة تستحوذ على اهتمام المواطنين

ولفت إلى أن الإقبال لم يقتصر على مدن القاهرة الكبرى، بل امتد إلى مدن العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، وبرج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة، وأخميم الجديدة، وهو ما يعكس تنامي الإقبال على فرص السكن والاستثمار في مختلف أنحاء الجمهورية.

أسعار ومقدمات الحجز

وأوضح أن سعر المتر في أراضي الإسكان المتميز يبدأ من 4 آلاف جنيه ويصل إلى 7 آلاف جنيه، بمساحات تتراوح بين 260 و1113 مترًا في سبع مدن جديدة، بينما يبدأ سعر المتر في أراضي الإسكان المتوسط من 2200 جنيه في مدينة أخميم الجديدة ويصل إلى نحو 6 آلاف جنيه، بمتوسط يتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف جنيه على مستوى الطرح.

وأضاف أن مقدم جدية حجز أراضي الإسكان المتوسط يبلغ 50 ألف جنيه، إلى جانب 1000 جنيه مصروفات إدارية، فيما يصل مقدم حجز أراضي الإسكان المتميز إلى 125 ألف جنيه، مع استمرار إتاحة التسجيل واستكمال الإجراءات بالكامل عبر المنصة الإلكترونية.