تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاعلان عن فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2026 ، و ذلك للطلاب المتشككين في درجاتهم في نتيجة الثانوية العامة 2026 ويريدون اعادة الإطلاع على أوراقهم
رسوم تظلمات الثانوية العامة 2026
وسوف تكشف وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها ، عن رسوم تظلمات الثانوية العامة 2026 ، علما بأن رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 كانت تقدر بمبلغ 300 جنيه للمادة ، يتم دفعها من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال )
وبعد دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2026 والتسجيل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2026 ، يتلقى الطالب رسالة على رابط تظلمات الثانوية العامة 2026 تحتوي على موعد الحضور إلى الكنترول.
خطوات تظلمات الثانوية العامة 2026
- ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2026 ( ستعلن عنه وزارة التربية والتعليم قريبا)
- سجل الدخول باستخدام البريد الموحد للطالب.
- ادخل الرقم السري (متوفر على النتيجة الورقية بعد استلامها من المدرسة).
- اضغط على “طلب تظلم”.
- سجل عدد المواد المطلوب التظلم فيها.
- اختر أسماء المواد المراد التظلم فيها بدقة.
تظلمات الثانوية العامة 2026 .. ضوابط الاطلاع على أوراق الطالب
- يقوم الطالب بمراجعة ورقة “البابل شيت” و ورقة الأسئلة المقالية وغلاف كراسة الإجابة ، نموذج الإجابة المعتمد.
- يدون الطالب ملاحظاته على ورقة خاصة يتم تسليمها له
- وبعد إتمام كافة اجراءات تظلمات الثانوية العامة 2026 ، يتم عرض التظلمات على مستشاري المواد المختصين لمراجعتها ، وترسل النتيجة النهائية للكنترول بعد المراجعة ويُبلغ الطالب بـ نتيجة تظلمات الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2026
وظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد برابط سهل و سريع يكشف للطالب درجاته و مجموعه الكلي
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على صدى البلد
ادخل الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على صدى البلد ، وسجل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبدون أي اخطاء ، لضمان الحصول على النتيجة “قبل أي حد” فور ظهورها
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد يمكن الوصول إليه بكل سهولة من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration
نتيجة الثانوية العامة 2026
وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026 بنسبة نجاح النظام الجديد 75.1%، والنظام القديم 72.1%.