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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة
ياسمين بدوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  للاعلان عن فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2026 ، و ذلك للطلاب المتشككين في درجاتهم في نتيجة الثانوية العامة 2026  ويريدون اعادة الإطلاع على أوراقهم

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2026

وسوف تكشف وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها ، عن رسوم تظلمات الثانوية العامة 2026  ، علما بأن رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 كانت تقدر بمبلغ 300 جنيه للمادة ، يتم دفعها من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال )

وبعد دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2026 والتسجيل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2026 ، يتلقى الطالب رسالة على رابط تظلمات الثانوية العامة 2026 تحتوي على موعد الحضور إلى الكنترول.


خطوات تظلمات الثانوية العامة 2026 

 

  • ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2026 ( ستعلن عنه وزارة التربية والتعليم قريبا)
     
  • سجل الدخول باستخدام البريد الموحد للطالب.
     
  • ادخل الرقم السري (متوفر على النتيجة الورقية بعد استلامها من المدرسة).
     
  • اضغط على “طلب تظلم”.
     
  • سجل عدد المواد المطلوب التظلم فيها.
     
  • اختر أسماء المواد المراد التظلم فيها بدقة.


تظلمات الثانوية العامة 2026 .. ضوابط الاطلاع على أوراق الطالب

  •  يقوم الطالب بمراجعة ورقة “البابل شيت” و ورقة الأسئلة المقالية وغلاف كراسة الإجابة ، نموذج الإجابة المعتمد.
  • يدون الطالب ملاحظاته على ورقة خاصة يتم تسليمها له
  • وبعد إتمام كافة اجراءات تظلمات الثانوية العامة 2026 ، يتم عرض التظلمات على مستشاري المواد المختصين لمراجعتها ، وترسل النتيجة النهائية للكنترول بعد المراجعة ويُبلغ الطالب بـ نتيجة تظلمات الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة  2026

وظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد  برابط سهل و سريع يكشف للطالب درجاته و مجموعه الكلي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على صدى البلد
 

ادخل الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على صدى البلد ، وسجل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبدون أي اخطاء ، لضمان الحصول على النتيجة “قبل أي حد” فور ظهورها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد يمكن الوصول إليه بكل سهولة من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

نتيجة الثانوية العامة 2026

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026  بنسبة نجاح النظام الجديد 75.1%، والنظام القديم 72.1%.

تظلمات الثانوية العامة 2026 تظلمات الثانوية العامة 2026 رسوم تظلمات الثانوية العامة 2026

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