نهائي أفريقيا للطائرة .. ناشئات مصر في مواجهة تونس الليلة لحصد اللقب القاري

يخوض منتخب مصر للناشئات لكرة الطائرة تحت 18 عامًا مواجهة قوية أمام نظيره التونسي، اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية لبطولة أفريقيا، المقامة بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو الجاري، بحثًا عن التتويج باللقب القاري على أرضه ووسط جماهيره.

ووصل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب الجزائر بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في اللقاء الذي جمعهما بالدور نصف النهائي، ليواصل عروضه القوية في البطولة.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى المربع الذهبي بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، محققًا خمسة انتصارات متتالية، فيما حجز المنتخب التونسي بطاقة التأهل إلى النهائي بعد مشوار مميز في البطولة.

وتقام البطولة على صالات نادي بايونيرز بالإسكندرية، بمشاركة 14 منتخبًا أفريقيًا، تحت رعاية الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، فيما تترأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئات: ندى نادر، ملك سامح، حلا بليغ، يارا رامز، خديجة رامي، هنا كريم، كارما عبد المنعم، ريان محمد، كارلا بطرس، رنا حسام، جنى حسام، وهنا الغيطاني.

ويقود المنتخب فنيًا الكابتن تهاني طوسون، ويعاونها إكرامي هيكل مدربًا عامًا، وعمرو التوني محللًا للأداء، وحكيم أنور إداريًا، وأشرقت ناصر طبيبة للمنتخب، فيما تترأس البعثة الإعلامية منى عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.