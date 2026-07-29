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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جوزها مع صديقاته في الحديقة .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الإسماعيلية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين سيدة وزوجها وأصدقائه داخل حديقة عامة بالإسماعيلية.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الإسماعيلية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) بتضررها من (زوجها) لخلافات زوجية بينهما وبتاريخ 25/ الجارى علمت بتواجده وأصدقائه من ضمنهم فتاتين داخل إحدى الحدائق العامة بدائرة القسم ، فتوجهت إليهم للحديقة وحدثت مشادة كلامية بينهم وقيامهم بالتعدى عليها بالسب والضرب .


 

وبتاريخ 28 الجارى حضر للقسم (زوج الشاكية وصديقه وإحدى الفتاتين)، وبسؤالهم إتهموا المُبلغة بالتعدى عليهم بالسب والضرب لذات الخلاف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرضهم على النيابة العامة أبدوا رغبتهم فى التصالح.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مشاجرة

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