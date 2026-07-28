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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع الطماطم والبصل وتراجع البطاطس .. أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الخضروات اليوم في الأسواق
أسعار الخضروات اليوم في الأسواق
رانيا أيمن
نتيجة الثانوية العامة 2026

شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 تحركات متباينة في الأسواق، مع ارتفاع أسعار عدد من الأصناف مقابل تراجع أصناف أخرى، وسط استقرار نسبي في بعض الخضروات. وبرزت الطماطم والبصل ضمن الأصناف التي سجلت ارتفاعًا اليوم، بالتزامن مع زيادة أسعار الفلفل الحامي والرومي والخيار، بينما تراجعت أسعار البطاطس والليمون والملوخية، في حين سجل ورق العنب البناتي ارتفاعًا ملحوظًا.

أسعار الخضروات التي ارتفعت اليوم

سجلت الطماطم نحو 20.44 جنيه للكيلو، بزيادة 0.13 جنيه.

بلغ سعر البصل نحو 14.32 جنيه للكيلو، بزيادة 0.35 جنيه.

سجلت البطاطا نحو 15.38 جنيه للكيلو، بتراجع 1.16 جنيه.

اسواق الخضروات والفاكهة

وبلغ سعر ورق العنب البناتي نحو 95.79 جنيه للكيلو، بزيادة 10.31 جنيه، ليسجل أحد أبرز الارتفاعات خلال تعاملات اليوم.

سجلت الكوسة نحو 24.99 جنيه للكيلو، بزيادة 0.21 جنيه.

وبلغ سعر الفلفل الرومي نحو 27.87 جنيه للكيلو، بزيادة 1.02 جنيه.

وسجل الفلفل الحامي نحو 27.57 جنيه للكيلو، بزيادة 1.56 جنيه.

بلغ سعر الخيار الصوب نحو 22.66 جنيه للكيلو، بزيادة 1.65 جنيه.

وسجل الجزر الأصفر نحو 23.46 جنيه للكيلو، بزيادة 1.18 جنيه.

بلغ سعر الجزر الأصفر بالعرش نحو 16.11 جنيه للكيلو، بزيادة 0.49 جنيه.

وسجل الباذنجان العروس نحو 20.18 جنيه للكيلو، بزيادة 0.08 جنيه.

وبلغ سعر الباذنجان الرومي نحو 16.82 جنيه للكيلو، بزيادة 0.71 جنيه.

أسعار الخضروات التي انخفضت اليوم

تراجعت أسعار البطاطس إلى نحو 18.54 جنيه للكيلو، بانخفاض 1.10 جنيه.

وسجل الليمون البلدي نحو 46.09 جنيه للكيلو، متراجعًا 3.53 جنيه.

بلغ سعر البامية نحو 55.90 جنيه للكيلو، بانخفاض طفيف قدره 0.06 جنيه.

وتراجعت الملوخية إلى نحو 17.83 جنيه للكيلو، بانخفاض 1.33 جنيه.

وسجل اللفت نحو 8.90 جنيه للكيلو، بتراجع 0.08 جنيه.

بلغ سعر الكرنب نحو 36.14 جنيه للواحدة، بانخفاض 0.54 جنيه.

وتراجع الكرفس إلى نحو 347.27 جنيهًا لكل 100 رابطة، بانخفاض 6.90 جنيه.

وسجل القلقاس نحو 26.34 جنيه للكيلو، متراجعًا 0.76 جنيه.

وبلغ سعر القرنبيط نحو 27.14 جنيه للواحدة، بانخفاض 0.47 جنيه.

وتراجعت الفاصوليا الخضراء إلى نحو 32.62 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.25 جنيه.

وسجل الشبت نحو 297.02 جنيهًا لكل 100 رابطة، بانخفاض 8.28 جنيه.

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

وبلغ سعر السلق نحو 303.12 جنيهًا لكل 100 رابطة، بانخفاض 7.11 جنيه.

وتراجعت أسعار السبانخ إلى نحو 22.02 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.12 جنيه.

وسجل الخس نحو 16.11 جنيه للرابطة، بانخفاض 4.43 جنيه، وهو من أبرز التراجعات المسجلة اليوم.

وبلغ سعر الخبيزة نحو 11.08 جنيه للكيلو، بانخفاض طفيف قدره 0.04 جنيه.

وتراجع الجرجير إلى نحو 267.86 جنيهًا لكل 100 رابطة، بانخفاض 2.14 جنيه.

وسجل البنجر بالكيلو نحو 21.46 جنيه، متراجعًا 1.74 جنيه.

وتراجع الباذنجان الأبيض إلى نحو 18.99 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.12 جنيه.

سعر الخضار في الأسواق اليوم أسعار الخضروات اليوم سعر كيلو الطماطم اليوم سعر كيلو البصل اليوم سعر كيلو البطاطس اليوم

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