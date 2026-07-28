ارتفاع الطماطم والبصل وتراجع البطاطس .. أسعار الخضراوات اليوم

شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 تحركات متباينة في الأسواق، مع ارتفاع أسعار عدد من الأصناف مقابل تراجع أصناف أخرى، وسط استقرار نسبي في بعض الخضروات. وبرزت الطماطم والبصل ضمن الأصناف التي سجلت ارتفاعًا اليوم، بالتزامن مع زيادة أسعار الفلفل الحامي والرومي والخيار، بينما تراجعت أسعار البطاطس والليمون والملوخية، في حين سجل ورق العنب البناتي ارتفاعًا ملحوظًا.

أسعار الخضروات التي ارتفعت اليوم

سجلت الطماطم نحو 20.44 جنيه للكيلو، بزيادة 0.13 جنيه.

بلغ سعر البصل نحو 14.32 جنيه للكيلو، بزيادة 0.35 جنيه.

سجلت البطاطا نحو 15.38 جنيه للكيلو، بتراجع 1.16 جنيه.

وبلغ سعر ورق العنب البناتي نحو 95.79 جنيه للكيلو، بزيادة 10.31 جنيه، ليسجل أحد أبرز الارتفاعات خلال تعاملات اليوم.

سجلت الكوسة نحو 24.99 جنيه للكيلو، بزيادة 0.21 جنيه.

وبلغ سعر الفلفل الرومي نحو 27.87 جنيه للكيلو، بزيادة 1.02 جنيه.

وسجل الفلفل الحامي نحو 27.57 جنيه للكيلو، بزيادة 1.56 جنيه.

بلغ سعر الخيار الصوب نحو 22.66 جنيه للكيلو، بزيادة 1.65 جنيه.

وسجل الجزر الأصفر نحو 23.46 جنيه للكيلو، بزيادة 1.18 جنيه.

بلغ سعر الجزر الأصفر بالعرش نحو 16.11 جنيه للكيلو، بزيادة 0.49 جنيه.

وسجل الباذنجان العروس نحو 20.18 جنيه للكيلو، بزيادة 0.08 جنيه.

وبلغ سعر الباذنجان الرومي نحو 16.82 جنيه للكيلو، بزيادة 0.71 جنيه.

أسعار الخضروات التي انخفضت اليوم

تراجعت أسعار البطاطس إلى نحو 18.54 جنيه للكيلو، بانخفاض 1.10 جنيه.

وسجل الليمون البلدي نحو 46.09 جنيه للكيلو، متراجعًا 3.53 جنيه.

بلغ سعر البامية نحو 55.90 جنيه للكيلو، بانخفاض طفيف قدره 0.06 جنيه.

وتراجعت الملوخية إلى نحو 17.83 جنيه للكيلو، بانخفاض 1.33 جنيه.

وسجل اللفت نحو 8.90 جنيه للكيلو، بتراجع 0.08 جنيه.

بلغ سعر الكرنب نحو 36.14 جنيه للواحدة، بانخفاض 0.54 جنيه.

وتراجع الكرفس إلى نحو 347.27 جنيهًا لكل 100 رابطة، بانخفاض 6.90 جنيه.

وسجل القلقاس نحو 26.34 جنيه للكيلو، متراجعًا 0.76 جنيه.

وبلغ سعر القرنبيط نحو 27.14 جنيه للواحدة، بانخفاض 0.47 جنيه.

وتراجعت الفاصوليا الخضراء إلى نحو 32.62 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.25 جنيه.

وسجل الشبت نحو 297.02 جنيهًا لكل 100 رابطة، بانخفاض 8.28 جنيه.

وبلغ سعر السلق نحو 303.12 جنيهًا لكل 100 رابطة، بانخفاض 7.11 جنيه.

وتراجعت أسعار السبانخ إلى نحو 22.02 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.12 جنيه.

وسجل الخس نحو 16.11 جنيه للرابطة، بانخفاض 4.43 جنيه، وهو من أبرز التراجعات المسجلة اليوم.

وبلغ سعر الخبيزة نحو 11.08 جنيه للكيلو، بانخفاض طفيف قدره 0.04 جنيه.

وتراجع الجرجير إلى نحو 267.86 جنيهًا لكل 100 رابطة، بانخفاض 2.14 جنيه.

وسجل البنجر بالكيلو نحو 21.46 جنيه، متراجعًا 1.74 جنيه.

وتراجع الباذنجان الأبيض إلى نحو 18.99 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.12 جنيه.