التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات : توجيهات الرئيس السيسي عززت انفتاح القطاع الخاص على القارة

أكد علي سالم، عضو لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في تعزيز توجه القطاع الخاص المصري نحو القارة الأفريقية، من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع دولها.



وقال "سالم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج"بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، إن بعثة مصرية إلى دول غرب أفريقيا نُظمت قبل نحو عام، في إطار جهود تعزيز التواصل مع الأسواق الأفريقية وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للتوسع داخل القارة، مشيرًا إلى أن التحركات التي قادها وزير الخارجية إلى عدد من الدول الأفريقية مهدت الطريق أمام رجال الأعمال المصريين لزيادة التعاون الاقتصادي.



وأوضح أن الزيارة كانت مكثفة، وشهدت الاطلاع على كم كبير من المعلومات والفرص الاستثمارية، لافتًا إلى أن النشاط التجاري بدأ في مجالات مثل النحاس والكابلات، قبل أن تتجه الشركات المصرية إلى دراسة فرص التوسع في القطاع الصناعي داخل القارة.

وأضاف أن الطلب العالمي على النحاس يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، في ظل وجود فجوة بين حجم الإنتاج والاحتياجات الفعلية للأسواق، وهو ما يجعل الاستثمار في هذا القطاع فرصة واعدة لمصر.



وأشار إلى أن مصر لا تستهدف فقط استيراد خام النحاس من أفريقيا، بل تسعى أيضًا إلى المساهمة في عمليات استخراجه، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية.



وأوضح أن مصر تستورد ما لا يقل عن 250 ألف طن من النحاس، مؤكدًا أن الحصول على الخام مباشرة من مصادره في أفريقيا سيسهم في خفض تكلفة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية، قبل التوسع في تصدير المنتجات المصنعة إلى مختلف الأسواق الخارجية.