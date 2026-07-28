منتخب مصر يفتتح مشوار تصفيات أمم أفريقيا بمواجهتي أنجولا وجنوب السودان في سبتمبر

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن منتخب مصر يستعد لخوض أولى مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، حيث يواجه منتخب أنجولا على استاد القاهرة خلال أحد أيام 23 أو 24 أو 25 سبتمبر المقبل،

منتخب مصر

وبعد مواجهة أنجولا، يغادر الفراعنة لخوض المباراة الثانية خارج الديار أمام منتخب جنوب السودان، والمقرر إقامتها خلال أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

ويأمل المنتخب الوطني في تحقيق انطلاقة قوية خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر، وحصد العلامة الكاملة من أول جولتين لتعزيز فرصه في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.