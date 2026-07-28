ثنائي الأهلي ينهيان انتقالهما النهائي إلى المصري

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن آخر تطورات سوق الانتقالات داخل النادي المصري البورسعيدي، مؤكدا أن الثنائي شكري والعش أتما إجراءات انتقالهما إلى الفريق بشكل نهائي، بعد توقيع العقود رسميا خلال الساعات الماضية.

وكتب محمد أبو علي : شكري والعش خلصوا في المصري بيع نهائي ووقعوا العقود عصر اليوم .

و أضاف: مفاوضات قوية لتجديد إعارة عمر الساعي ومحاولات قوية لاستعارة أحمد رضا.

علي الجانب الاخر فاز الفريق الأول للكرة بنادي المصري على نظيره فريق كهرباء الاسماعيلية بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب هيئة قناة السويس بالاسماعيلية وذلك في مستهل مباريات النسور الخضر الودية استعدادًا للموسم الجديد.



المصري يفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدفين لهدف

استغل الكابتن عماد النحاس المباراة في الدفع بأكبر عدد من لاعبيه المشاركين في المعسكر المغلق المقام بالاسماعيلية حاليًا بهدف اكساب الجميع حساسية المباريات وكذا التعرف على مستويات جميع اللاعبين وخاصة المصعدين من فريق الشباب للفريق الأول.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق ، حيث تقدم فريق الكهرباء بهدف مبكر في الدقيقة السادسة قبل أن ينجح منذر طمين في ادراك هدف التعادل في الدقيقة الثالثة والثلاثين.