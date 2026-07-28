قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معتمد جمال مستمر مع الزمالك.. تعديلات مرتقبة في الجهاز المعاون
ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد
نبدد أموال الدولة .. صرخة أحمد ماهر لإصلاح المسرح | خاص
السعودية تعلن إحباط هجوم بمسيرات استهدف منشآت نفطية .. وتؤكد حقها في الرد
تنفذها ميليشيات إيرانية .. بيان مهم لـ السعودية يكشف تفاصيل الحوادث الإرهابية ضدها
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد دقائق وإعلانها للطلاب
أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل
موجة حارة غداً الأربعاء .. حالة الطقس لمدة 5 أيام
واشنطن تشدد حصارها البحري على إيران .. إعادة توجيه 18 سفينة تجارية وانتشار عسكري واسع
جون إدوارد يرحل عن الزمالك
منتخب مصر للناشئين يتأهل إلى نهائي أفريقيا للكرة الطائرة ويضمن بطاقة كأس العالم
نتنياهو : هدفنا مشترك مع ترامب .. إيران لن تحصل على سلاح نووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أيمن بهجت قمر: أول أجر حصلت عليه كان 100 جنيه.. وبدأت في مجال الإعلانات

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
هاني حسين
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، أن رحلته الفنية لم تبدأ بكتابة الأغاني، وإنما من خلال العمل في مجال الدعاية والإعلانات الخاصة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، قائلاً: "إعلان" حميدو في جديدو" كان بتاعي، وظهر فيه وقتها ماجد المصري، وكان إخراج جورج دوس، وألحان حسن إش إش."


وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة "النهار"، أنه تقاضى عن هذا الإعلان أجرًا بلغ 300 جنيه.


وكشف أن أول أجر حصل عليه في حياته كان 100 جنيه مقابل أغنية لم ترَ النور بعنوان "غصن البان"، قائلاً: "أعطاني المطرب 80 جنيهًا، وإداني المبلغ ناقص 20 جنيه، وكلماتها كانت صعبة، وكانت الفترة دي شائعة في بداية التسعينيات، الكلمات الخفيفة: غصن البان يا نور فتان، يا أجمل نسمة بتعدي."


وتابع: "بدأت رحلة التطور مع الفنان هشام عباس، وبدأت التطورات في الكلمات والأداء، وبدأت تظهر لي ملامح مختلفة."


وكشف أن أول تعاون بينه وبين هشام عباس كان من خلال أغنية "جوه عيوني"، قائلاً: "ده كان أول تعاون بيننا، ولما شفت هشام عباس أول مرة حسيت إننا مش هنبقى أصحاب خالص، ده كان الانطباع الأول، كان في ساعات يبقى واخد جنب، كنت بفكره بيتنك، وقلت لطارق مدكور:  شكلنا مش هنبقى أصحاب."


وأضاف: "بعد ذلك  بقينا إخوات وأهل، وكان ليا أوضة في بيتهم بحمام، كنت بقعد أكتب فيها، خاصة في فترة كنت تعبان ومتجبس، فقعدت عندهم عشان أكمل الشغل."


وأشار إلى أن أقرب الأغاني إلى قلبه من أعماله مع هشام عباس هي: "حمادة عزو  كانت علامه  وأنا بحب صوته المبهج، هشام عباس كان صوتي المبهج في الأغاني اللي كتبتهاله."

أيمن بهجت قمر بهجت قمر لميس الحديدي مصر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ..سجل الآن واحصل على درجاتك

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات

ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد بعد قليل ..سجل الآن

نتيحة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة على صدى البلد .. اعرف موعد الإعلان الرسمي

ترشيحاتنا

وزير العمل

وزير العمل: التعليم التكنولوجي بوابة الصناعة والإنتاج

جانب من حفل التخرج

3 رسائل لوزير العمل بحفل تخرج مدرسة تكنولوجيا تطبيقية

وزير الطيران

سامح الحفني: مستقبل الطيران الأفريقي يتطلب شراكات أكثر فاعلية لتحقيق التكامل

بالصور

أحمد ماهر يروي قصة رسوبه في الثانوية العامة وبكائه أمام المسرح القومي

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد ماهر

مانشيني مدرباً لمنتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟

فيديو

أحمد ماهر

نبدد أموال الدولة .. صرخة أحمد ماهر لإصلاح المسرح | خاص

سامو زين

ساموزين يشعل الصيف بأغنيته الجديدة "بايظة"

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد