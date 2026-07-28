أيمن بهجت قمر: أول أجر حصلت عليه كان 100 جنيه.. وبدأت في مجال الإعلانات

كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، أن رحلته الفنية لم تبدأ بكتابة الأغاني، وإنما من خلال العمل في مجال الدعاية والإعلانات الخاصة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، قائلاً: "إعلان" حميدو في جديدو" كان بتاعي، وظهر فيه وقتها ماجد المصري، وكان إخراج جورج دوس، وألحان حسن إش إش."



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة "النهار"، أنه تقاضى عن هذا الإعلان أجرًا بلغ 300 جنيه.



وكشف أن أول أجر حصل عليه في حياته كان 100 جنيه مقابل أغنية لم ترَ النور بعنوان "غصن البان"، قائلاً: "أعطاني المطرب 80 جنيهًا، وإداني المبلغ ناقص 20 جنيه، وكلماتها كانت صعبة، وكانت الفترة دي شائعة في بداية التسعينيات، الكلمات الخفيفة: غصن البان يا نور فتان، يا أجمل نسمة بتعدي."



وتابع: "بدأت رحلة التطور مع الفنان هشام عباس، وبدأت التطورات في الكلمات والأداء، وبدأت تظهر لي ملامح مختلفة."



وكشف أن أول تعاون بينه وبين هشام عباس كان من خلال أغنية "جوه عيوني"، قائلاً: "ده كان أول تعاون بيننا، ولما شفت هشام عباس أول مرة حسيت إننا مش هنبقى أصحاب خالص، ده كان الانطباع الأول، كان في ساعات يبقى واخد جنب، كنت بفكره بيتنك، وقلت لطارق مدكور: شكلنا مش هنبقى أصحاب."



وأضاف: "بعد ذلك بقينا إخوات وأهل، وكان ليا أوضة في بيتهم بحمام، كنت بقعد أكتب فيها، خاصة في فترة كنت تعبان ومتجبس، فقعدت عندهم عشان أكمل الشغل."



وأشار إلى أن أقرب الأغاني إلى قلبه من أعماله مع هشام عباس هي: "حمادة عزو كانت علامه وأنا بحب صوته المبهج، هشام عباس كان صوتي المبهج في الأغاني اللي كتبتهاله."