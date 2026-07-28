الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026 بحضور عدد من الوزراء وقادة القوات المسلحة والشخصيات العامة.

ويعد المؤتمر أحد أبرز المحافل العلمية المتخصصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والتطبيقات العلمية، حيث يشارك في فعالياته نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين من مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، بما يعزز التعاون وتكامل الجهود بين مختلف المؤسسات العلمية والبحثية.

وخلال المؤتمر أكد مدير الأكاديمية العسكرية المصرية حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم مختلف أوجه الدعم لمنظومة البحث العلمي وتشجيع الابتكار، فيما أشار رئيس المؤتمر العلمي إلى أن المؤتمر يمثل منصة علمية لتبادل الخبرات وعرض أحدث نتائج البحوث، بما يواكب التطور المتلاحق في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا.

وعكس المعرض المصاحب للمؤتمر حجم الجهد العلمي للمشاركين، حيث ضم عددا من المبتكرات والمشروعات البحثية المتميزة التي تؤكد أهمية الاستثمار في البحث العلمي ودعم الأفكار المبتكرة لمواكبة التطور التكنولوجي.

وأكد المشاركون أن المؤتمر أصبح منصة مهمة لتبادل الخبرات وعرض الأفكار الجديدة، بما يسهم في تقديم حلول علمية قابلة للتنفيذ، ويعزز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية لخدمة خطط التنمية بالدولة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على الاهتمام ببناء الإنسان علميا وثقافيا، والسعي المستمر لدعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار، بما يخدم متطلبات الرؤية المصرية والجمهورية الجديدة، ومواكبة التطور المستمر في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.