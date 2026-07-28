تعويض محمد صلاح يكلف ليفربول 9 مليارات جنيه .. تعرّف على مفاجأة الريدز

بعد إسدال الستار على حقبة النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، بدأت إدارة "الريدز" التحرك بقوة لإعادة بناء الخط الهجومي استعدادًا للموسم الجديد، في ظل الرغبة في تعويض أحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي.

وبينما تتعدد الأسماء المطروحة على طاولة المفاوضات، يبرز اسم الفرنسي برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان، كأحد أبرز الأهداف التي يسعى النادي الإنجليزي لحسمها، رغم التكلفة المالية الضخمة للصفقة.

باركولا.. الهدف الأول لتعويض محمد صلاح

وضعت إدارة ليفربول الدولي الفرنسي برادلي باركولا على رأس قائمة اللاعبين المرشحين لخلافة محمد صلاح، الذي غادر الفريق بنهاية الموسم الماضي قبل عام من انتهاء عقده، لينتهي بذلك مشوار استثنائي استمر سنوات وحقق خلاله العديد من الإنجازات المحلية والقارية مع النادي الإنجليزي.





ورغم أن ليفربول تحرك سريعًا في سوق الانتقالات وتعاقد مع الإسباني فيكتور مونيوز، فإن الجهاز الفني لا يزال يرى ضرورة تدعيم مركز الجناح بلاعب يمتلك السرعة والمهارة والقدرة على صناعة الفارق، وهو ما جعل باركولا يتصدر قائمة المرشحين.

باريس سان جيرمان يحدد سعرًا ضخمًا

وبحسب ما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن باريس سان جيرمان لا يمانع مناقشة العروض المقدمة لنجمه الفرنسي، لكنه اشترط الحصول على 164 مليون يورو مقابل الموافقة على رحيله، وهو مبلغ يعادل نحو 9 مليار و429 مليون جنيه، مما يجعل الصفقة من بين الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي إذا تمت.



ويأتي تمسك النادي الباريسي بباركولا بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب خلال الموسم الماضي، إلى جانب مشاركته مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026، حيث ساهم في مشوار "الديوك" حتى احتلال المركز الرابع، الأمر الذي عزز من قيمته السوقية وجذب اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية.

بدائل أقل تكلفة على طاولة ليفربول

في المقابل، لا يغلق ليفربول الباب أمام الخيارات الأخرى، خاصة إذا تعثرت مفاوضات التعاقد مع باركولا بسبب المطالب المالية المرتفعة. وتشير التقارير إلى أن إدارة النادي تدرس التوجه نحو صفقات أقل تكلفة، يأتي في مقدمتها البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو، لاعب يوفنتوس، والذي تقدر قيمته بأكثر من 50 مليون يورو.



ويمنح هذا الخيار ليفربول مرونة أكبر في إدارة ميزانية الانتقالات، خصوصًا مع حاجة الفريق إلى تدعيم أكثر من مركز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ليفربول أمام قرار حاسم

يبقى السؤال المطروح داخل أروقة "أنفيلد" هو ما إذا كانت إدارة ليفربول ستوافق على دفع المبلغ الضخم الذي يطلبه باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع باركولا، أم ستتجه إلى خيار أكثر اقتصادية يحقق التوازن بين الجودة والتكلفة.

وفي جميع الأحوال، يبدو أن النادي الإنجليزي يستعد لمرحلة جديدة بعد رحيل محمد صلاح، عنوانها البحث عن نجم قادر على قيادة الخط الأمامي والحفاظ على طموحات الفريق في المنافسة على جميع البطولات خلال المواسم المقبلة.