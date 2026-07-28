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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

غلطت في الصعايدة .. القصة الكاملة لأزمة فيديو مضيفة طيران أثناء رحلة بسوهاج

مضيفة طيران سوهاج
مضيفة طيران سوهاج

أثار مقطع فيديو متداول لسيدة ادعت عملها كمضيفة طيران موجة واسعة من الجدل والغضب، بعد تصريحات اعتبرها كثيرون مسيئة لأبناء محافظة سوهاج وأهالي الصعيد، قبل أن تتطور الواقعة إلى بيانات رسمية وتحرك قانوني.

وخرجت شركة مصر للطيران ببيان حاسم نفت فيه وجود أي علاقة لها بصاحبة الفيديو، مؤكدة أنها لا تعمل بالشركة، وأن الناقل الوطني يعتز ويحترم جميع أبناء الشعب المصري دون تمييز.

ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند هذا الحد، إذ أعلنت نقابة محامي سوهاج تقدمها ببلاغ إلى النائب العام، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومؤكدة رفضها لأي إساءة تمس كرامة أبناء المحافظة أو أهالي الصعيد.

إذا أردت معرفة كيف بدأت القصة؟ وما الذي قالته السيدة؟ وكيف ردت مصر للطيران؟ ولماذا تحركت نقابة محامي سوهاج؟

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

سوهاج مضيفة طيران سوهاج مضيفة طيران نقابة محامي سوهاج

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