رسالة تحفيزية.. خالد النبوي يستعرض لياقته البدنية بتمارين في الجيم

شارك الفنان خالد النبوي جمهوره أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، حيث نشر مجموعة من الصور أثناء ممارسته التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

وأرفق النبوي الصور برسالة قصيرة تحمل طابعًا تحفيزيًا، كتب فيها: “صباح النور.. Keep going 😎☀️”، في إشارة إلى أهمية الاستمرار والالتزام بالحفاظ على اللياقة البدنية.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من متابعيه، الذين أشادوا بلياقته البدنية وحرصه على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، فيما انهالت التعليقات التي أثنت على مظهره وروحه الإيجابية



كشف الفنان خالد النبوي عن بدء تصوير مسلسله الجديد «طاهر المصري»، وذلك بعد فترة من التأجيلات التي واجهت العمل خلال الأشهر الماضية بسبب ترتيبات ومواقع التصوير، تمهيدًا لعرضه ضمن السباق الدرامي في رمضان 2027.

خالد النبوي

ونشر النبوي صورة من كواليس أول أيام التصوير عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ظهر خلالها ممسكًا بـ"كلاكيت" العمل، وعلق قائلًا: «بسم الله نبدأ رحلة كابتن طاهر المصري مع فريق البنات.. وهنشوف بقى يا أنا يا هم».

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنان مع المنشور، متمنين له التوفيق والنجاح في العمل الجديد، مؤكدين حماسهم لمتابعة المسلسل عند عرضه، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها النبوي وأعماله الدرامية.