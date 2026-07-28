العمايرة: أتوقع استمرار أحمد دياب رئيسًا للرابطة.. وأطالب الأندية بتعديل اللائحة قبل القرعة

علق الإعلامي عامر العمايرة على إعادة انتخاب أحمد دياب عضوًا بمجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يستمر في منصبه رئيسًا للرابطة خلال المرحلة المقبلة.

وقال العمايرة إن أول اجتماع لمجلس إدارة الرابطة سيشهد التصويت على اختيار رئيس الرابطة، مرجحًا استمرار أحمد دياب في رئاسة المجلس.

وأضاف أن الأندية التي كانت لديها اعتراضات خلال المواسم الماضية على بعض بنود لائحة المسابقة، عليها التقدم بمقترحات رسمية لتعديلها قبل إجراء قرعة الموسم الجديد، مطالبًا باعتماد اللائحة نفسها في حال عدم تقديم أي تعديلات رسمية قبل انطلاق الموسم



