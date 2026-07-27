شوبير يهنئ أحمد دياب برئاسة رابطة الأندية للمرة السادسة

وجه الإعلامي أحمد شوبير، التهنئة إلى النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، الأمين المساعد بحزب مستقبل وطن، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لرابطة الأندية المصرية المحترفة للموسم السادس على التوالي.

وكتب شوبير عبر فيسبوك:أطيب التمنيات بالتوفيق لرابطة الأندية المصرية برئاسة النائب احمد دياب والساده الاعضاء إبراهيم الكفراوي وخالد رفعت وخالد شكري ومحمد شعبان الخولي.

وأسفرت انتخابات رابطة أندية القسم الأول عن فوز أحمد دياب برئاسة الرابطة بالتزكية، ليتولى قيادة مجلس الإدارة خلال الموسم الكروي الجديد.

كما حسمت الانتخابات عضوية مجلس إدارة الرابطة، بفوز كل من إبراهيم الكفراوي، وخالد رفعت، وخالد شكري، ومحمد شعبان الخولي.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الاثنين المقبل، اسمي العضوين المرشحين من جانب الاتحاد لاستكمال تشكيل مجلس إدارة رابطة الأندية، وفقًا للوائح المنظمة لعمل الرابطة.

ويمثل المجلس الجديد بداية مرحلة جديدة في إدارة مسابقات الدوري الممتاز، وسط تطلعات الأندية لتطوير منظومة المسابقة والارتقاء بالجوانب التنظيمية والتسويقية خلال الموسم المقبل.