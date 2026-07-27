ظهور مفاجئ لزوجة حسام حسن على كرسي متحرك.. والعميد يرافقها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر دان، زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وهي تستخدم كرسي متحرك بعد تعرضها لإصابة في القدم، فيما حرص العميد على مرافقتها ودفع الكرسي بنفسه خلال تواجدهما داخل أحد الأماكن.

وظهرت دان مبتسمة وتتفاعل مع من حولها رغم الإصابة، بينما لفت تصرف حسام حسن الداعم لزوجته انتباه المتابعين، الذين تداولوا الفيديو على نطاق واسع مع تمنياتهم لها بالشفاء العاجل والعودة إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وتساءل الجمهور عن سبب وجودها على الكرسي المتحرك برفقة زوجها ، بعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.