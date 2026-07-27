اتحاد الكرة: حسام حسن طلب إضافة بنودا جديدة قبل التجديد

أكد مصطفى عزام، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الاتحاد حسم قرار تجديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، مشيرًا إلى أن المدرب طلب إضافة بعض البنود التعاقدية التي تتناسب مع المرحلة المقبلة والإنجاز الذي حققه مع المنتخب.

وقال مصطفى عزام، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "مجلس إدارة اتحاد الكرة أعلن في أمريكا تجديد عقد حسام حسن، وهناك بنود تفصيلية يتم العمل عليها".

وأضاف: "حسام حسن لديه بعض الطلبات قبل تجديد عقده مع اتحاد الكرة، وهي ليست شروطًا، وإنما بنود تعاقدية تتعلق ببناء المرحلة المقبلة، في ضوء الإنجاز الذي تحقق مع المنتخب".

وتابع: "اتحاد الكرة لا يتدخل مطلقًا في اختيارات الجهاز الفني، سواء بالنسبة للمنتخب الأول أو منتخبات الناشئين، فهذه أمور فنية تخص الأجهزة الفنية وحدها".

واختتم عزام تصريحاته قائلًا: "عقد حسام حسن كبير ويتضمن العديد من البنود والتفاصيل، لكن قرار التجديد تم اتخاذه بالفعل من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة".