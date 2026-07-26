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جيهان قمري: أرفض الظهور لمجرد التواجد .. وأحضر لمسلسلين في رمضان |فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جيهان قمري: أرفض الظهور لمجرد التواجد .. وأحضر لمسلسلين في رمضان |فيديو

جيهان قمري
جيهان قمري
تقى الجيزاوي

أعربت الفنانة جيهان قمري عن سعادتها بحضور افتتاح الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح المصري، مؤكدة أن المسرح يمثل بالنسبة لها العشق الأول والأخير.

وقالت جيهان قمري خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، إن تكريم القامات الفنية خلال الدورة الحالية يعد تقديرًا مستحقًا لما قدموه للمسرح والفن المصري، مشيدة باختيار أسماء بارزة، من بينهم الفنان أحمد ماهر والفنانة شهيرة، مؤكدة أن هذا التكريم يعد هدية للجمهور وللوسط الفني.

وعن أعمالها الأخيرة، أوضحت أن شخصية نعناعة التي قدمتها في مسلسل «درش» تعد الأقرب إلى قلبها، كما كانت الأكثر صعوبة وإرهاقًا بالنسبة لها، مقارنة بشخصيتها في مسلسل «قطر صغنطوط»، التي وصفتها بأنها شخصية عصرية وبسيطة.

وكشفت جيهان قمري سبب ابتعادها عن الشاشة في بعض الفترات، مؤكدة أنها لا تهتم بكثرة الظهور بقدر حرصها على اختيار أدوار مؤثرة، قائلة: «يهمني لما أرجع الجمهور يقول الدور حلو، مش مجرد إني أكون موجودة».

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واختتمت الفنانة تصريحاتها بالكشف عن استعدادها للمشاركة في موسم دراما رمضان المقبل، مشيرة إلى أنها تعكف حاليًا على التحضير لـمسلسلين جديدين، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلهما خلال الفترة المقبلة. 

افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

وشهد حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته التاسعة عشر تكريم عدد من رموز الفن والإبداع ولعل من أبرزهم إسعاد يونس وأحمد عبد العزيز وأحمد ماهر وشهيرة ومجدي مجاهد وغيرهم. 

افتتح الحفل بعرض فني بعنوان «سفر»، من تصميم وإخراج الرؤية للفنان وليد عوني، وشارك فيه أعضاء فريق ونتاج ورشة التعبير الحركي للمهرجان القومي للمسرح المصري، بقيادة كريمة بدير، في عمل بصري يستلهم هوية الدورة التاسعة عشرة ورسالتها في التوسع نحو المحافظات.

وقال الفنان وليد عوني إن فكرة العرض انطلقت من مشروع المهرجان القومي للمسرح المصري في الوصول إلى مختلف محافظات الجمهورية، وهو المشروع الذي تبناه الفنان محمد رياض خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا التوجه ألهمه لبناء رؤية افتتاحية تجسد رحلة المسرح المصري خارج العاصمة.

وأوضح عوني أن بوستر الدورة، الذي يجسد شابًا وفتاة من الريف المصري وسط مشهد مستوحى من البيوت المصرية والأقمشة المعلقة، كان الشرارة الأولى لفكرة العرض، مضيفًا: "أحببت أن أخلق قصة لهاتين الشخصيتين، وأن أجعل رحلتهما رمزًا لرحلة المهرجان بين محافظات مصر، لذلك حمل العرض عنوان «سفر»".

وأشار إلى أن العرض يعتمد على لغة الصورة والسينوغرافيا أكثر من اعتماده على السرد المباشر، حيث تتحول الحقيبة إلى رمز للسفر، بينما تشكل الأقمشة المتحركة فضاءً بصريًا يستحضر النيل والبحر، في إشارة إلى الامتداد الجغرافي والثقافي لمصر، مؤكدًا أن الماء والهواء يمثلان عنصرين أساسيين للحياة، كما يمثل المسرح عنصرًا للحياة الثقافية.

وأضاف أن العرض يصطحب الجمهور في رحلة بين البيئات المصرية المختلفة، مرورًا بالتراث الصعيدي والتحطيب، والنوبة، والإسكندرية، والبمبوطية، والريف المصري، قبل أن تتكشف في النهاية شخصية الشاب والفتاة اللذين ظهرا على ملصق الدورة، حيث تتطور حكايتهما من اللقاء إلى الخطبة ثم الزواج، في نهاية رمزية تعبر عن اكتمال الرحلة.

وأكد عوني أن النهاية تحمل رسالة تفاؤل، إذ ينطلق العروسان إلى المهرجان في صورة تحتفي بالحياة والحب، وتعكس رسالة المهرجان في نشر الفن بالمحافظات، مشيرًا إلى أن العرض يعتمد على السينوغرافيا، والإضاءة، والحركة، والصورة المسرحية، لتقديم رؤية تحتفي بمصر وتنوعها الثقافي والإنساني.

شارك في تنفيذ العرض كل من: تصميم حركي وتنفيذ: كريمة بدير، تصميم الإضاءة: المهندس ياسر شعلان، مخرج منفذ: مهدي السيد، مساعد مخرج: علي يسري، مدربة: ياسمين بدوي، مساعد موسيقى: أحمد موسى، الإدارة والتنسيق: إيهاب حسني، جرافيك عبد المنعم المصري، ومحمد عبد الرازق، تجهيزات فنية: شيرين سميح، ميديا: أمين عادل، إدارة مسرحية محمد حمدان، ويشارك في العرض: أحمد محمد عبد الوهاب، محمد أحمد، رضا إبراهيم، منال بكير، إبراهيم خالد، ملاك روماني، تيريز ميشيل، صبري محمد، فيما تؤدي تمارا زكي دور الفتاة، ويجسد علي هاشم شخصية الصبي، بطلي الحكاية التي تنطلق منها أحداث العرض الافتتاحي. 

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