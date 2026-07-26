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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة |3 إجراءات أخيرة قبل عرضها على الوزير..ماذا يحدث بالكنترولات؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. بدأت إجراءات تجهيزها للعرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإعتمادها خلال ساعات ، حيث انتهت الكنترولات من تصحيح جميع المواد ، وبدأت الآن إجراءات :

  • المراجعة النهائية ورصد الدرجات
  • منح درجات الرأفة للمستحقين
  • تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 بجميع الشعب

 ومن المقرر أن تكون نتيجة الثانوية العامة 2026 جاهزة للعرض على مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف خلال ساعات 

وبعد عرض  نتيجة الثانوية العامة 2026  على مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف خلال ساعات  ، سيحسم الوزير قراره النهائي بشأن موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. بيان عاجل بشأن إحصائياتها خلال أيام

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، انه بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الأسبوع الجاري ستصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا تفصيليا يكشف عن إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2026 التالية :

  • نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم
  • نتيجة الثانوية العامة 2026 .. عدد الحضور وعدد الطلاب الناجحين في الشعب الثلاثة
  • نتيجة الثانوية العامة 2026 .. نسبة النجاح في النظامين
  • أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 ومحافظاتهم ومجاميعهم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد

ادخل الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، وسجل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبدون أي اخطاء ، لضمان الحصول على النتيجة “قبل أي حد” فور ظهورها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد يمكن الوصول إليه بكل سهولة من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. خطوات تسجيل البيانات

و وجه موقع صدى البلد رسالة لطلاب الثانوية العامة نصها كالتالي : سجّل بياناتك الآن لمتابعة نتيجة الثانوية العامة 2026 فور اعتمادها رسمياً ، أدخل الاسم ورقم الجلوس ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل صحيح، ثم اختر طريقة استلام النتيجة المناسبة لك.

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026

البيانات المطلوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد هي :

  • الاسم بالكامل
  • رقم الهاتف
  • رقم الجلوس
  • المحافظة
  • البريد الإلكتروني
  • الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )
  • نظام جديد / نظام قديم
  • اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.
  • اضغط على تسجيل البيانات

وبعد تسجيل البيانات المطلوبة السابق ذكرها على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، سيتم إرسال النتيجة بالدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم بشكل سريع ومباشر قبل الضغط على الشبكات .

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم لحسمه بتاريخ أو يوم محدد 

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 من المقرر أن يكون قبل نهاية الأسبوع الجاري ، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وجمع النتيجة واعتمادها رسميا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، حيث تخطط وزارة التربية والتعليم لأن يكون موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل نهاية يوليو الجاري  .

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