استمرار انخفاض الحرارة واضطراب بالملاحة البحرية.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة ليوم الإثنين الموافق 27 يوليو 2026، معلنةً استمرار الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في الظل ما يلي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة (المحسوسة 37).

الوجه البحري: العظمى 34 درجة (المحسوسة 36).

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 درجة (المحسوسة 32).

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 درجة (المحسوسة 35).

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة (المحسوسة 38).

جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة (المحسوسة 45).

الظواهر الجوية والسحب

أشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما تتكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وتتهيأ الفرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبًا على مناطق من حلايب وأقصى جنوب الصحراء الشرقية على فترات متقطعة.

نشاط الرياح وحالة الملاحة البحرية

ينشط الرياح أحيانًا وتتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يعمل على تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل على بعض المناطق المكشوفة، بينما قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وأقصى جنوب الصحراء الشرقية.

وينشط الرياح أيضًا على بعض شواطئ (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة - دمياط - بورسعيد)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر.

تحذر الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل المدن المطلة على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح بين 50 و60 كم/س، ويرتفع الموج من 2 إلى 3 أمتار.

تحذيرات وإرشادات

شددت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة واتباع تعليمات السلامة على الشواطئ للحد من الآثار الناجمة عن ارتفاع الأمواج.