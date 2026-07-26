وكيل نقابة الأطباء: منع التصوير داخل المستشفيات قرار وزاري والجميع ملزم به

أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن مدير أي مستشفى مسؤول عن سير العمل داخل المستشفى بالكامل، كما يتحمل مسؤولية سلامة المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، إلى جانب تنظيم العمل داخل المستشفى، مؤكدًا أن المسؤولية الأساسية لمدير المستشفى هي الحفاظ على سلامة المرضى.

وأضاف وكيل نقابة الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن مدير المستشفى عندما يواجه نقصًا في أعداد العاملين أو الإمكانيات، يقوم بإبلاغ وكيل وزارة الصحة التابع لها، الذي يتولى بدوره مخاطبة الوزارة لتوفير الاحتياجات اللازمة.

ولفت إلى أن الشكوى التي تقدمت بها النقابة بشأن واقعة مستشفى قنا استندت إلى أن وزير الصحة سبق أن أصدر قرارًا بمنع التصوير داخل المستشفيات، بينما أجرى محافظ قنا جولة تفقدية داخل المستشفى برفقة طاقم تصوير كامل.

وأشار إلى أن دور المحافظ هو التعاون مع قطاع الصحة والعمل على دعمه، وليس توجيه الانتقادات، موضحًا أن محافظ قنا، بعد قرار إيقاف مدير المستشفى وتكليف مدير آخر، عقد اجتماعًا مع وكيل وزارة الصحة والأطقم الطبية للوقوف على أوجه القصور والاحتياجات التي تعاني منها المستشفى.

وأوضح أن أي جولة ميدانية لأي محافظ قد تكشف عن وجود مشكلات داخل المستشفيات، لكن الدور الأساسي للمحافظ هو العمل على حل هذه المشكلات، مشيرًا إلى أن الطبيب وحده هو المسؤول عن تحديد مواعيد إجراء العمليات الجراحية، كما أن الطاقم الطبي هو المسؤول عن تجهيز المرضى قبل إجراء العمليات.

وتابع أن المستشفيات تعاني من بعض أوجه النقص في الإمكانيات، ومدير المستشفى يخاطب وكيل وزارة الصحة لتوفير الاحتياجات اللازمة، مؤكدًا أن مدير مستشفى قنا، الذي تم إيقافه، أبلغ النقابة بأنه سبق وخاطب الجهات المختصة بشأن النواقص والاحتياجات التي تعاني منها المستشفى، إلا أنه لم يتم توفيرها.