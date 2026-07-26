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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. منطقة المنيا الأزهرية تعلن أوائل الثانوية 2026

رئيس المنطقة الأزهرية
رئيس المنطقة الأزهرية
ايمن رياض

أعلنت منطقة المنيا الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، وسط حالة من الفرحة بين الطلاب وأسرهم، عقب اعتماد النتيجة، حيث تقدم فضيلة الشيخ السعيد الصباغ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، بخالص التهنئة للطلاب المتفوقين، مشيدًا بما حققوه من نتائج متميزة تعكس الجهد والاجتهاد طوال العام الدراسي.

وشارك في التهنئة كل من الدكتور حسيني علي عطوة، الوكيل الشرعي لمنطقة المنيا الأزهرية، والدكتور محمد بدر، الوكيل الثقافي، مؤكدين أن تفوق أبناء المنطقة يعكس المستوى العلمي المتميز للمعاهد الأزهرية بالمنيا، ويؤكد استمرار ريادتها في تخريج نماذج مشرفة من الطلاب والطالبات.


وجاء أوائل القسم العلمي كالتالي: أحمد محمد رحيل عبد الحليم، معهد مطاي الثانوي، بمجموع 638 درجة، يليه حازم محمد السيد عبد الغني، معهد مغاغة، بـ635 درجة، ثم مريم أحمد رمضان أحمد، معهد فتيات مغاغة، بـ634 درجة، وعبد الرحمن أحمد فريد بخيت، معهد قلندول، بـ633 درجة، وندى محمد نصار خضراوي، معهد فتيات ديرمواس، بـ632 درجة.

وفي القسم الأدبي (مبصر)، تصدرت الطالبة ساره عادل رجب عبد النعيم، معهد فتيات المنيا، بمجموع 570 درجة، تلتها منه ياسر عبد الله أحمد، معهد فتيات البرشا، بـ542 درجة، ثم أميره عاشور حسن محمد، معهد فتيات بني مزار، ورحمة سيد علي إسماعيل، معهد فتيات المنيا، بمجموع 541 درجة لكل منهما، وفاطمه مصطفى جمال محمد، معهد فتيات مطاي، بـ538 درجة.

أما أوائل القسم الأدبي (كفيف)، فجاءت الطالبة مريم محمود أحمد حسن، معهد فتيات سمالوط، في المركز الأول بمجموع 391 درجة، تلاها الطالب فهد محي محمود سيد، معهد أسطال، بـ342 درجة، ثم الطالب مصطفى محمد أحمد مهني، معهد بني مزار، بـ331 درجة.

ووجه رئيس المنطقة الأزهرية الشكر إلى سيد عبد العزيز، مدير إدارة الامتحانات، وأعضاء الإدارة، تقديرًا لجهودهم في تنظيم أعمال الامتحانات وخروجها بصورة مشرفة،

كما هنأ أولياء الأمور والمعلمين وإدارات المعاهد، مؤكدًا أن هذا النجاح هو ثمرة التعاون بين الأسرة والمعهد، ومتمنيًا للطلاب دوام التفوق والنجاح وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في خدمة الوطن

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