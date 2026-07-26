محافظ المنيا يتابع التجهيزات النهائية لمحطة مياه الأشمونين بملوي تمهيدًا للافتتاح

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية بمحطة مياه الشرب بقرية الأشمونين التابعة لمركز ملوي، والمقامة بتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك للوقوف على جاهزية المحطة للتشغيل الفعلي، تمهيدًا لدخولها الخدمة وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

وشملت جولة المحافظ تفقد مختلف مكونات المحطة، حيث تابع منظومة الخزانات ووحدات الترشيح وعنابر التشغيل والضخ والمآخذ الرئيسية، واطلع على أعمال التجهيزات الكهروميكانيكية، موجهًا بسرعة الانتهاء من اللمسات الأخيرة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية، بما يضمن تشغيل المحطة بكامل طاقتها وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

وأكد اللواء عماد كدواني أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية ودخولها الخدمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل القرى المستهدفة.

ومن جانبه، أوضح المهندس حسن يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 60 لترًا/ثانية، ووصلت نسبة التنفيذ بها إلى 95%، ومن المقرر أن تخدم نحو 120 ألف نسمة بقرى الأشمونين، والحرية، والإدارة، ونواي، وإبراهيم عوض، ومنطقة البرج.

وأضاف رئيس الشركة أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية بالمحطة، ويجري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة لربطها بالشبكة العمومية، لافتًا إلى أنه تم سحب العينات وإجراء الفحوصات بالتنسيق مع مديرية الصحة، وأثبتت النتائج مطابقتها للمواصفات القياسية والبكتريولوجية، ومن المقرر دخول المحطة الخدمة رسميًا خلال أسبوعين، عقب استكمال الموافقات النهائية من وزارة الصحة.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب علي شرموخ، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس حسن يحيى، العضو المنتدب و رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندس أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوي.

