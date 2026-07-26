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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يطمئن على انتظام سير العمل بوحدة الأشمونين الصحية بملوى

محافظ المنيا يتفقد الوحدة الصحية
محافظ المنيا يتفقد الوحدة الصحية
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، سير العمل بوحدة الأشمونين الصحية التابعة لمركز ملوي، التي تخدم نحو 42 ألفًا و800 مواطن، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة واستعدادات الوحدة للاندماج الكامل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، عقب انضمامها رسميًا إلى هيئة الرعاية الصحية بقرار رئيس مجلس الوزراء، ضمن 60 وحدة صحية بالمرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أقسام الوحدة المختلفة، حيث اطمأن على جاهزية قسم الطوارئ وأجهزة الإسعافات الأولية وقياس العلامات الحيوية، كما تفقد غرفة الأشعة لمتابعة تشغيل الجهاز الجديد الذي تم دعمه للوحدة مؤخرًا، موجهًا بحسن استغلال الإمكانات والتجهيزات الحديثة لرفع كفاءة الفحوصات الطبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع المحافظ انتظام العمل بصيدلية الوحدة، واطمأن على توافر الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، موجهًا بتيسير إجراءات صرف العلاج للمواطنين، ولا سيما كبار السن، بما يضمن حصولهم على الخدمة بسهولة ويسر.

وأكد اللواء عماد كدواني أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصحي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا تشهد طفرة كبيرة في مستوى الخدمات الصحية والبنية التحتية للمنشآت الطبية، وأن انضمام المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية نحو توفير رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن استدامة الخدمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف المحافظ أن التوسع في التغطية الطبية يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مؤكدًا استمرار حصر وتخصيص الأراضي المتاحة من أملاك الدولة لإنشاء وحدات صحية جديدة أو التوسع في الوحدات القائمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية والوصول بها إلى جميع القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الوحدة تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين، حيث يتراوح متوسط التردد اليومي بين 60 و80 حالة، بإجمالي شهري يتراوح بين 1800 و2000 حالة، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن فتح 2640 ملفًا عائليًا و7730 ملفًا فرديًا للمواطنين من أبناء القرية والقرى المجاورة.

وأضاف أن الرائدات الريفيات يقمن بدور مهم في توعية المواطنين بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الاستفادة من منظومة التحول الرقمي التي تربط جميع الوحدات الصحية إلكترونيًا، لافتًا إلى أن محافظة المنيا حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية خلال الشهر الماضي في مبادرة السمعيات، بتسجيل نحو 400 طفل شهريًا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الوحدة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية، تشمل خدمات الطوارئ، وعيادات طب الأسرة، وتنظيم الأسرة، ومتابعة الحمل، والصيدلية، والتطعيمات، والمبادرات الرئاسية، وخدمات المشورة، إلى جانب عيادة الأسنان التي تقدم خدمات الخلع، والتنظيف، والحشو العادي، وحشو العصب.

جاءت الجولة بحضور النائب علي شرموخ، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والمهندس أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوي.

المنيا محافظ المنيا الوحدة الأشمونين الصحة

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