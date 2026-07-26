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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جينيسيس GV70 موديل 2026 تباع بهذه المواصفات

جينيسيس GV70 موديل 2026
جينيسيس GV70 موديل 2026
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جينيسيس GV70 موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جينيسيس GV70 موديل 2026، وتنتمي GV70 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك جينيسيس GV70 موديل 2026

جينيسيس GV70 موديل 2026

تحصل سيارة جينيسيس GV70 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 84 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 700 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 423 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية، وبها قوة 489 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ جينيسيس GV70 موديل 2026

زودت سيارة جينيسيس GV70 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

جينيسيس GV70 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة جينيسيس GV70 موديل 2026 بها، Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

مواصفات جينيسيس GV70 موديل 2026

تمتلك سيارة جينيسيس GV70 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، ةوبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

جينيسيس GV70 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة جينيسيس GV70 موديل 2026 ايضا، ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للابواب يعمل باللمس، وبها Cool Box .

سعر جينيسيس GV70 موديل 2026

جينيسيس GV70 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جينيسيس GV70 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جينيسيس GV70 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه .

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