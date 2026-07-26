بعد موافقة الأهلي.. محمد شريف يحسم وجهته خلال ساعات

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن آخر تطورات مستقبل محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأوضح شوقي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن النادي المصري ينتظر القرار النهائي من محمد شريف بشأن الانتقال إلى صفوفه على سبيل الإعارة، وذلك بعدما أبدى النادي الأهلي موافقته على إتمام الصفقة.

وأشار إلى أن حسم انتقال اللاعب يتوقف في الوقت الحالي على موافقة محمد شريف، في ظل دراسة اللاعب لجميع الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله.

ويواصل مسؤولو الأهلي العمل على حسم ملف الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة، من أجل الاستقرار على القائمة النهائية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد خاض أولى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، الخميس الماضي، أمام فريق النصر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق يوم 30 يوليو الجاري، استعدادًا للمرحلة المقبلة من فترة الإعداد، على أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام فريق لافيينا في اليوم نفسه، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.