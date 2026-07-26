أكسيوس: ترامب يوقف الضربات اليومية على إيران انتظارا للحلول الدبلوماسية

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب أصدر توجيهات للجيش الأمريكي بعدم شن ضربات جديدة على إيران منهيا بذلك سلسلة من الهجمات اليومية استمرت قرابة أسبوعين وذلك بهدف إتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين القول إن هذا القرار "يعكس رغبة ترامب في إتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية، وإدراكه بأن مستوى الضربات الأمريكية الحالي بلغ أقصى حدود فعاليته، ما لم يتم استئناف العمليات القتالية الكبرى".

وأشار إلى أنه "إذا أمر ترامب بالعودة إلى شن الضربات، فسيكون بإمكان الجيش الأمريكي التعبئة في غضون مهلة قصيرة نسبيا".

ونقل الموقع عن المصدرين القول "إن الجيش الأمريكي لا يزال يُعد خططًا لاحتمال استئناف العمليات القتالية الكبرى، لكن ترامب لم يُصدر أوامر بالتحرك في هذا الاتجاه".

وقال الموقع إن ترامب أمر بوقف إطلاق النار بعد ساعات من وصول وفد عُماني إلى طهران أمس الجمعة لإجراء محادثات حول ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز. ونقل الموقع عن مصدرين إقليميين مطلعين على المفاوضات القول إنه تم إحراز تقدم في المحادثات، وأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عُمان وإيران خلال مطلع هذا الأسبوع، وأنه سيتعين على الرئيس ترامب حينها أن يقرر ما إذا كان سيقبل الاتفاق المقترح أم لا".