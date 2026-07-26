ترامب يتوعد إيران بحرب واسعة النطاق إذا لم تحصل واشنطن على ما تريد خلال المفاوضات

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب واسعة النطاق على إيران إذا لم تحصل الولايات المتحدة على كل ما تريد خلال المفاوضات الجارية.

وقال ترامب ـ في مقابلة هاتفية مع قناة "إل سي آي" الفرنسية ـ إن واشنطن ستستأنف الحرب بشكل واسع على إيران إذا لم تحصل على "مائة في المائة" مما تريد في المفاوضات.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن أن الرئيس دونالد ترامب أصدر توجيهات للجيش الأمريكي بعدم شن ضربات جديدة على إيران منهيا بذلك سلسلة من الهجمات اليومية استمرت قرابة أسبوعين وذلك بهدف إتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية..وذلك وفقا لموقع أكسيوس الأمريكي.

وأضاف "أكسيوس" نقلا عن مصدرين مطلعين، أن قرار الرئيس ترامب تأجيل توجيه ضربات إلى إيران يعكس رغبته في إتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية، وإدراكه أن الضربات الأمريكية الحالية بلغت الحد الأقصى من فاعليتها.

وفي المقابلة الهاتفية المقتضبة مع القناة الفرنسية، قال ترامب إنه لا يزال مستعدًا لاستئناف حملة عسكرية واسعة النطاق إذا لم تُلبِّ طهران مطالب الولايات المتحدة.