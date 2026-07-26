إيران تطالب بمحاسبة أوكرانيا بعد استهداف سفينة تجارية في بحر قزوين

طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي باتخاذ إجراءات دولية لمحاسبة أوكرانيا على خلفية استهداف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، واصفا الهجوم بأنه "عمل إجرامي" يستوجب موقفا حازما من المجتمع الدولي.

وخلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، دعا عراقجي مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي إلى إدانة الهجوم والتحرك لمحاسبة المسؤولين عنه وكل من يدعمه، مؤكدا ضرورة عدم ترك مثل هذه الهجمات دون مساءلة.

كما تناول الاتصال التطورات الأمنية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات ومنع اتساع رقعة التصعيد، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة المرتبطة بالرد الإيراني على الهجوم الأمريكي، وفق ما أوردته وكالة "فارس".

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أدانت فيه الهجوم العسكري الأوكراني، مؤكدة أن طهران تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها القومي ومصالحها استنادًا إلى قواعد القانون الدولي، وعلى رأسها مبدأ الدفاع عن النفس، محملة السلطات الأوكرانية والداعمين لها مسؤولية تداعيات ما وصفته بـ"المغامرة العسكرية".

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده استهدفت سفنًا في بحر قزوين قال إنها تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران، مضيفًا عبر منصة "إكس" أن العملية شملت أيضًا استهداف سفينة حربية.