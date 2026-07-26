قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السوبر نينيو.. هل تتعرض مصر لظاهرة القبة الحرارية؟
إيران تطالب بمحاسبة أوكرانيا بعد استهداف سفينة تجارية في بحر قزوين
ترامب يتوعد إيران بحرب واسعة النطاق إذا لم تحصل واشنطن على ما تريد خلال المفاوضات
أسباب تأخر الضربة الأمريكية على إيران .. فيديو
بعد موافقة الأهلي.. محمد شريف يحسم وجهته خلال ساعات
أكسيوس: ترامب يوقف الضربات اليومية على إيران انتظارا للحلول الدبلوماسية
مطار مرسى علم يستقبل 37 رحلة طيران دولية اليوم وآلاف السائحين من أوروبا
ابتكار مصري يتنبأ بالجفاف قبل 6 أشهر يحصد المركز الثالث عالميًا في الصين.. تفاصيل
دون الـ 60 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل الانهيار اليوم الأحد
قرار جمهوري بالموافقة على زيادة رأسمال صندوق النقد العربي
هل يعيد الأهلي كتابة التاريخ في الكونفدرالية بعد 11 عامًا من الغياب؟
سقوط عمود إنارة على سيدة أثناء مرورها بالشارع.. وفيديو الواقعة يثير حالة من الغضب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسباب تأخر الضربة الأمريكية على إيران .. فيديو

إيران
إيران
البهى عمرو

قال الدكتور محمد اليمني، خبير الشأن السياسي والعلاقات الدولية، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تصعيدًا متسارعًا في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أن تحركات جماعة الحوثي تأتي ضمن ما وصفه بـ"تفعيل إيران لإحدى أوراق الضغط" على واشنطن والدول المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق باب المندب.

وأوضح اليمني، خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن باب المندب يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية للتجارة العالمية وشحنات الطاقة، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية اتجهت إلى تعزيز الاعتماد عليه كبديل لنقل صادراتها النفطية في ظل التحديات التي يشهدها مضيق هرمز.

وأضاف أن المؤشرات الحالية لا توحي بقرب احتواء الأزمة، لافتًا إلى أن المنطقة مقبلة على مرحلة أكثر تعقيدًا مع استمرار التصعيد العسكري وتبادل الرسائل بين الأطراف المختلفة.

وأشار إلى أن تقارير إعلامية تحدثت عن تحركات عسكرية أمريكية ونقل معدات متطورة من أوروبا إلى المنطقة، مؤكدًا أن وساطات إقليمية، شاركت فيها قطر ومصر وباكستان، أسهمت في تأجيل ضربة أمريكية كانت متوقعة ضد إيران، إلا أن جهود التهدئة لم تؤدِ إلى وقف التصعيد بشكل كامل.

وأكد خبير العلاقات الدولية أن استمرار التوتر في باب المندب ومضيق هرمز ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، موضحًا أن أسعار النفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة مع تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات النفط.

باب المندب مضيق هرمز أسباب تأخر الضربة الأمريكية إيران الولايات المتحدة وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط رسمي الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عبر بوابة الأزهر الشريف للنتائج

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة سارة قبل اجتماع لجنة تسعير الطاقة في أكتوبر

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

بالصور

هيفاء وهبي بـ جمبسوت جريء في أحدث ظهور لها.. صور

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق

مع هنا الزاهد .. منة شلبي تستعرض رشاقتها بـ لوك لافت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

إرهاب المستوطنين.. تدمير وحرق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية .. صور

جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين

فستان صيفي.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورها

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد