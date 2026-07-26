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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يؤجّل توسيع الحملة العسكرية ضد إيران .. فما السبب؟

ترامب ورجاله
ترامب ورجاله
محمد على

أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططًا لتصعيد العمليات العسكرية ضد إيران، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار المواجهة إلى استنزاف مخزونات صواريخ باتريوت والذخائر المخصصة لأنظمة الدفاع الجوي الأميركية في الشرق الأوسط

كما أعرب نائب الرئيس جيه دي فانس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين عن مخاوفهما بشأن تصعيد الحرب في إيران، في الوقت الذي كان الرئيس دونالد ترامب يدرس فيه هذا الاحتمال خلال اجتماع في البيت الأبيض ، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الأمر ومسؤول أمريكي لشبكة CNN.

في ليلة الجمعة، بدا أن الولايات المتحدة قد أوقفت حملتها الجوية على إيران بعد نحو أسبوعين من الغارات الليلية المتواصلة. وصرح مصدر في وزارة الدفاع لشبكة CNN يوم السبت بأن العمليات "معلقة".

كما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) يوم السبت بوصول وفد دبلوماسي عماني إلى طهران يوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية  (إيرنا) أن الطرفين ناقشا الجهود المبذولة "لإنشاء آليات مناسبة لإدارة حركة السفن عبر مضيق هرمز".

لم تُعلّق عُمان  بعد على الاجتماع الذي ورد ذكره.

ترامب الحملة العسكرية إيران

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