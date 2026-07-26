«زد» يتوجّه إلى تركيا لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد | تفاصيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد للسفر إلى تركيا غدًا الإثنين، للدخول في معسكر خارجي يأتي ضمن خطة الإعداد للموسم الكروي الجديد 2026-2027، وذلك في إطار تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ووقع اختيار إدارة النادي على تركيا لاستضافة المعسكر، لما توفره من إمكانيات مميزة تساعد على تنفيذ البرنامج التدريبي بأفضل صورة

وفي إطار الاستعدادات للمعسكر، عقد سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد، جلسة مع السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، تم خلالها الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بإقامة المعسكر الخارجي، المقرر تنظيمه خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو.

وشهد الاجتماع التنسيق الكامل بشأن الجوانب التنظيمية واللوجستية، بالتعاون مع مجموعة “سيكسياردز” بقيادة عمرو مرزوق وهشام مرزوق، التي تتولى تنظيم المعسكر، بما يضمن توفير أفضل الظروف للفريق طوال فترة الإقامة في تركيا.

وأعرب سيف زاهر عن تقديره للسفير التركي على التسهيلات الكبيرة التي قدمها لإنجاح المعسكر، كما أشاد بالدور الذي قامت به مجموعة “سيكسياردز” في إنهاء جميع الترتيبات التنظيمية والإدارية.

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي زد أن المعسكر الخارجي يمثل محطة رئيسية في برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تسعى لتوفير أفضل بيئة عمل للجهاز الفني واللاعبين، بما يساعد على تقديم موسم قوي يحقق طموحات النادي ويعزز من فرص المنافسة على مختلف البطولات.

وفي السياق ذاته، غادر خالد بيبو، مدير الكرة بنادي زد، وعلي أبو النصر، مدير عام النادي، إلى تركيا قبل وصول بعثة الفريق، من أجل معاينة مقر إقامة المعسكر والتأكد من جاهزية الملاعب ومرافق التدريب والإقامة، بالإضافة إلى مراجعة وسائل التنقل وكافة التفاصيل التنظيمية، لضمان خروج المعسكر بأعلى درجات الاحترافية، وتوفير الأجواء المثالية التي تساعد الفريق على الاستعداد بأفضل شكل ممكن للموسم الجديد





