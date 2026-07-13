أحمد سمير يتولى منصب المدرب العام بنادي زد

استقر مسؤولو نادي زد على التعاقد مع أحمد سمير ليشغل منصب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من تحضيرات الموسم المقبل.

كان أحمد سمير يتولى منصب المدرب العام في نادي البنك الأهلي رفقة الجهاز الفني الخاص بأيمن الرمادي، قبل أن يرحل ويستقر على التواجد في الجهاز الفني لزد.

من ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد لخوض معسكر خارجي في تركيا خلال الأسبوع الأخير من يوليو الجاري.

وقد غادر كل من خالد بيبو، مدير الكرة بنادي زد، وعلي أبو النصر، مدير عام النادي، إلى تركيا، لمعاينة مقر إقامة المعسكر، والاطمئنان على جميع الترتيبات الخاصة بالملاعب، ومرافق التدريب، والإقامة، ووسائل التنقل، وكافة الجوانب التنظيمية، وذلك لضمان خروج المعسكر بأعلى مستويات الاحترافية والتنظيم، بما يليق بمكانة نادي زد وطموحاته للموسم الجديد.