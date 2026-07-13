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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتحرك لضم طارق علاء.. وبيراميدز يجمد الاستغناء عن اللاعب

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري
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كشف الإعلامي جمال الغندور، أن ياسين منصور دخل في اتصالات مع مسؤولي نادي زد من أجل بحث إمكانية التعاقد مع طارق علاء خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بعد إنهاء إجراءات الاستغناء النهائي الخاصة باللاعب من نادي بيراميدز.

وأوضح، أن إدارة الأهلي أبدت اهتمامًا كبيرًا بالحصول على خدمات اللاعب، وبدأت بالفعل جس نبض مسؤولي زد تمهيدًا للدخول في مفاوضات رسمية عقب حسم موقفه التعاقدي بشكل كامل.

وأضاف، أن مسؤولي نادي بيراميدز علموا بوجود مفاوضات وتحركات من جانب الأهلي لضم اللاعب، وهو ما دفع النادي حتى الآن إلى عدم إرسال الاستغناء النهائي الخاص به، في ظل تمسك الإدارة بدراسة الموقف بشكل كامل قبل اتخاذ القرار النهائي.

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