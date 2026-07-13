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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت تعلن التصدي لأهداف جوية معادية وسط تصعيد عسكري غير مسبوق في الخليج

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي
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أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، الاثنين، أن القوات المسلحة تتعامل مع أهداف جوية معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على التصدي لها في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وجاء الإعلان بالتزامن مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية بحرية في مضيق هرمز أسفرت عن توقيف سفينتين، متهماً إياهما بانتهاك قواعد الملاحة بعد إغلاق أنظمة التعريف الخاصة بهما وسلوك مسار وصفه بغير القانوني، كما اتهم الجيش الأمريكي بالوقوف وراء تلك التحركات.

وفي تصعيد إضافي، أكد الحرس الثوري إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيّرة رداً على الغارات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مواقع إيرانية في عدة مناطق.

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها أحبطت هجوماً إيرانياً استهدف سفناً تجارية في مضيق هرمز، مشيرة إلى اعتراض صاروخ كروز وطائرة مسيّرة هجومية، ومؤكدة أن عملياتها العسكرية تهدف إلى حماية الملاحة الدولية ومنع استهداف السفن التجارية.

كما أعلن البنتاغون تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية، في وقت يشهد فيه الخليج تصعيداً هو الأخطر منذ سنوات، مع تزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على أمن المنطقة وحركة الملاحة الدولية.

وزارة الدفاع الكويتية الكويت الولايات المتحدة وإيران الحرس الثوري الإيراني الجيش الأمريكي

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