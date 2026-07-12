القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج بين النقابة وردها

تسبب قرار إيقاف محامية سوهاج "ل. خ" بمحافظة سوهاج، حالة من الجدل التي أثارها قرار نقابة المحامين بإيقافها احتياطيًا عن مزاولة المهنة، لتتداخل في الواقعة أبعاد قانونية وشخصية أشعلت النقاش خلال الساعات الماضية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل القصة إلى إصدار نقابة المحامين قرارًا بإيقاف المحامية "ل. خ" عن ممارسة المهنة بشكل احتياطي، في إطار الإجراءات التي تتخذها النقابة تجاه ما يعرض عليها من وقائع تخص أعضاءها، لحين الانتهاء من الفحص واتخاذ القرار المناسب وفقًا للوائح المنظمة للعمل النقابي.

القرار فتح بابًا واسعًا من التساؤلات حول ملابسات الواقعة، خاصة بعد خروج المحامية للرد على ما أثير، حيث أكدت رفضها لما وصفته بمحاولات فرض وصاية عليها أو الحكم عليها من خلال أمور شخصية، مشددة على أن معيار تقييم المحامي يجب أن يكون الالتزام بالقانون والكفاءة المهنية.

وقالت المحامية إن هناك العديد من المخالفات التي تمس مهنة المحاماة بشكل أكبر، مطالبة بأن ينصب الاهتمام على من يخالفون القوانين أو يرتكبون مخالفات مهنية حقيقية، بدلًا من التركيز على مظهر المحامين أو اختياراتهم الشخصية.

وأضافت أن المحاماة مهنة يحكمها القانون واللوائح، وليست الأذواق أو التقييمات الفردية، مؤكدة أن الانتماء إلى نقابة المحامين لا يعني فرض نمط معين على الأعضاء، وإنما الالتزام بالقواعد المهنية المنظمة للمهنة.