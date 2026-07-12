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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فيديو يثير الذعر.. صحة سوهاج تكشف حقيقة ظهور ثعابين داخل مستشفى الصدر

الواقعة
الواقعة
سوهاج _ أنغام الجنايني
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حالة من القلق انتابت عددًا من المواطنين بمحافظة سوهاج، عقب تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعم ناشروه ظهور ثعابين داخل مستشفى الصدر بسوهاج، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول حقيقة الواقعة، قبل أن تحسم الجهات المعنية الأمر وتكشف تفاصيل ما حدث.

ومن جانبه، وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بسرعة فحص الشكوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من مدى صحة ما ورد بالفيديو، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت الواقعة، حرصًا على سلامة المواطنين والمرضى المترددين على المستشفى.

ماذا حدث؟

وأكدت مديرية الصحة بسوهاج، برئاسة الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة، أن الفيديو المتداول ليس حديثًا، وأنه يعود إلى فترة سابقة، حيث تم التعامل مع الواقعة في حينها فور رصدها، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

وأوضحت المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وقتها، والتي شملت تنفيذ أعمال رش للمبيدات الخاصة بمكافحة الثعابين، إلى جانب سد الفتحات الموجودة بأسوار المستشفى الملاصقة للأراضي الزراعية، لمنع تكرار دخول أي زواحف إلى محيط المنشأة الطبية.

وشددت صحة سوهاج على أنه لم يتم استقبال أي شكاوى جديدة بشأن ظهور ثعابين داخل مستشفى الصدر منذ تنفيذ تلك الإجراءات، مؤكدة أن الوضع داخل المستشفى مستقر، وأن أعمال المتابعة والتطهير مستمرة وفق الخطط الموضوعة للحفاظ على سلامة المرضى والعاملين.

وناشدت محافظة سوهاج المواطنين بضرورة تحري الدقة قبل تداول أي محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة قد تؤدي إلى إثارة حالة من القلق والبلبلة بين المواطنين، مؤكدة أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

وتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، ومواجهة تداول الأخبار غير الدقيقة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الشارع السوهاجي وتقديم المعلومات الموثوقة للرأي العام.

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