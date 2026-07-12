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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تعلن تشغيل محطة محولات كهرباء التوسعات الشرقية بـ 6 أكتوبر

محطة محولات كهرباء
محطة محولات كهرباء
آية الجارحي
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أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وضع الجهد على محطة محولات التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، بالتزامن مع استمرار تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والمرافق، وتكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء بمختلف قطاعات المدينة.

وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإسكان لتعزيز كفاءة البنية الأساسية ودعم التنمية العمرانية المستدامة.

محولات التوسعات الشرقية

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن محطة محولات التوسعات الشرقية تمثل إضافة كبيرة لتعزيز منظومة التغذية الكهربائية بمدينة 6 أكتوبر، حيث تسهم في زيادة قدرات الشبكة ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم خطط التوسع العمراني والصناعي بالمدينة.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوفير بنية تحتية متطورة ومستدامة، تعزز من جاذبية المدن الجديدة للاستثمار وتواكب مستهدفات التنمية الشاملة بالجمهورية الجديدة.

375 ميجا فولت أمبير 

وأضافت وزيرة الإسكان أن المحطة تعمل بقدرة 375 ميجا فولت أمبير وبجهد 220/22/22 كيلوفولت، وتتكون من 3 محولات تبلغ قدرة كل منها 125 ميجا فولت أمبير، بما يحقق استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، كما ستتولى تغذية عدد من المشروعات القومية والتنموية بمدينة 6 أكتوبر، إلى جانب تخفيف الأحمال عن محطتي زايد (1 و2) ومحطة 6 أكتوبر، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وفي السياق ذاته، ووفقًا لتوجيهات وزيرة الإسكان،  يواصل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، برئاسة المهندس نادر زعفر، تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف تطوير شبكة الطرق، وصيانة المرافق، ورفع كفاءة البنية التحتية، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية لإزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لكافة صور المخالفات.

وشملت الأعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وإزالة المخلفات، واستكمال أعمال صيانة الطريق الدائرى الأوسطي، ومواصلة تطوير المحور المركزي المار بمشروع المونوريل، وصيانة الطرق بالتوسعات الشرقية، وتنفيذ مرمات الأرصفة بطريق جمال عبد الناصر والطريق الشمالي، وتركيب اللوحات التحذيرية، بما يعزز مستويات السلامة المرورية ويرفع كفاءة شبكة الطرق.

كما تابع مسؤولو الجهاز أعمال تطوير محور البوليفارد، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بالمحور، والبدء في التجهيزات اللازمة لتنفيذ أعمال الطرق، مع التأكيد على تذليل أية معوقات، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، لتحقيق أعلى معايير الجودة وتحسين الحركة المرورية وخدمة المناطق السكنية المطلة على المحور.

وفي إطار فرض الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، واصل جهاز المدينة تنفيذ حملات مكثفة بمختلف القطاعات، شملت القطاعين الجنوبي والشرقي، إلى جانب القطاعين الشمالي والغربي، بالتنسيق مع مباحث المرافق وشرطة التعمير، وأسفرت عن إزالة العديد من الإشغالات والتعديات، ورفع نقاط الفرز المخالفة، والتحفظ على عدد من العربات المخالفة والمضبوطات المستخدمة في أنشطة غير مرخصة، فضلًا عن إزالة الأكشاك والعشش والمخازن المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

كما شملت الحملات إزالة الإشغالات بالمحاور الرئيسية ومحيط المنشآت التجارية والمناطق الصناعية، بما أسهم في استعادة الانضباط وتحسين السيولة المرورية، إلى جانب مواصلة أعمال صيانة المرافق، ومنها بدء صيانة أسقف وأغطية غرف المرافق بمنطقة 1B بمنطقة 2000 قطعة بالقطاع الشمالي، للحفاظ على كفاءة شبكات المرافق وضمان استدامة الخدمات.

ولمواجهة مخالفات البناء، نفذ جهاز المدينة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قرار إزالة مخالفة بناء بحي غرب سوميد، تضمنت تنفيذ زيادة في مسطح غرف السطح بالمخالفة للاشتراطات البنائية، حيث تمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

6 أكتوبر المجتمعات العمرانية التوسعات الشرقية

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