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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

علاقة غريبة بمدرسها.. جيدا منصور تزيد اللغز غموضا بمسلسل تحت السن

جيدا منصور
جيدا منصور
محمد سعيد
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مع تطور أحداث الحلقة السابعة، تتسع خيوط الغموض المحيطة باختفاء هنا (چيدا منصور) مع كشف التحقيقات عن تفاصيل غير متوقعة في حياتها قبل الاختفاء. إذ يتبين أن سجل مكالماتها يضم اتصالات متكررة مع مستر شاكر، ورسالة منها إلى علي تقلب مسار القضية، وهذا ضمن أحداث مسلسل "تحت السن" الذي يُعرض حالياً على إم بي سي شاهد ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على القناة.

تكشف التحريات أن هنا كانت تتردد على منزل مستر شاكر (أحمد الرافعي) أكثر من مرة. وتزداد الشبهات بعد اكتشاف وقوع مشادة بينها وبين رباب (هبة عبد الغني) زوجة مستر شاكر أمام المدرسة، لتتحول هذه العلاقة الغامضة إلى أحد أبرز محاور التحقيق، وتثير تساؤلات حول طبيعة الصلة التي جمعت هنا بمعلمها، وما إذا كانت تخفي سراً قد يقود إلى كشف مصيرها.  

وفي تطور أكثر صدمة، يعثر المحققون على رسالة كانت هنا قد أرسلتها إلى علي (عبد الله أشرف)، تقول فيها "أنا حامل، أنت عملت فيا إيه؟ وشربتني إيه؟"، وذلك بعد تنفيذ أمر بفحص هاتف علي، بعدما أبلغت مريم (جيسيكا حسام) الضابط محمود راشد (عمرو وهبة) بأنها اكتشفت حمل هنا قبل اختفائها. لتتجه الأنظار إلى علي بوصفه أحد أبرز المشتبه بهم.

مع هذه الاكتشافات يزداد اللغز ويتعقد مسار القضية، وينفتح باباً واسعاً من التساؤلات حول حقيقة ما تعرضت له هنا.

مسلسل تحت السن

مسلسل تحت السن من تأليف أمين جمال وإخراج يحيى إسماعيل، وتجسد چيدا منصور بطولته إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة، من بينهن جيسيكا حسام، ريم المصري، وجودي مسعود.

تحت السن مسلسل تحت السن جيدا منصور

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