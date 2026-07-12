كارولين تحتفل ببداية يومها بصورة جديدة ورسالة صباحية لجمهورها

شاركت الفنانة كارولين عزمي كارولين متابعيها عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال أنيقة أمام المرآة، مرتديةً ملابس باللون الأسود، وعلقت عليها برسالة صباحية قالت فيها: “Good morning beautiful people 🔥”، والتي تعني: “صباح الخير يا أجمل الناس”.

وحظيت الصورة بتفاعل من متابعيها، الذين اعتادوا متابعة إطلالاتها اليومية ورسائلها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تحرص كارولين على مشاركة جمهورها بشكل مستمر بلقطات من حياتها اليومية، إلى جانب إطلالاتها وجلسات التصوير، من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمتلك قاعدة كبيرة من المتابعين الذين يتفاعلون مع منشوراتها بشكل دائم