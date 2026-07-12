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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر قبل فوات الأوان .. أسباب انفجار التكييف بالمنزل

احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
رنا عصمت
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شهدت الأيام الماضية العديد من حالات إنفجار التكييف بسبب عدم إستخدامه بشكل سليم و صحيح، فيعتبر العناية الجيدة بتكييف الهواء الخاص بك ستضمن أنه يعمل على النحو الأمثل بالإضافة إلي ذلك يحميك و يحمي عائلتك من إنفجار التكييف أو أي خطر.

1- إهمال الصيانة الدورية وتراكم الأتربة والأعطال. 

2- ارتفاع الضغط داخل الضاغط (الكمبروسر) بسبب انسداد أو ارتفاع الحرارة. 

3- تسرب غاز التبريد، خاصة إذا كان من الأنواع القابلة للاشتعال. 

4- استخدام قطع غيار أو غازات تبريد غير مطابقة للمواصفات. 

5- أعطال كهربائية مثل قصر الدائرة أو تلف الأسلاك والمكثف. 

6- ضعف التهوية حول الوحدة الخارجية أو التشغيل المتواصل لفترات طويلة .

 المصدر : The Times of India

احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل أسباب انفجار التكييف بالمنزل هذه الاسباب تسبب انفجار التكيف

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