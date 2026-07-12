احذر قبل فوات الأوان .. أسباب انفجار التكييف بالمنزل

شهدت الأيام الماضية العديد من حالات إنفجار التكييف بسبب عدم إستخدامه بشكل سليم و صحيح، فيعتبر العناية الجيدة بتكييف الهواء الخاص بك ستضمن أنه يعمل على النحو الأمثل بالإضافة إلي ذلك يحميك و يحمي عائلتك من إنفجار التكييف أو أي خطر.

1- إهمال الصيانة الدورية وتراكم الأتربة والأعطال.

2- ارتفاع الضغط داخل الضاغط (الكمبروسر) بسبب انسداد أو ارتفاع الحرارة.

3- تسرب غاز التبريد، خاصة إذا كان من الأنواع القابلة للاشتعال.

4- استخدام قطع غيار أو غازات تبريد غير مطابقة للمواصفات.

5- أعطال كهربائية مثل قصر الدائرة أو تلف الأسلاك والمكثف.

6- ضعف التهوية حول الوحدة الخارجية أو التشغيل المتواصل لفترات طويلة .

المصدر : The Times of India