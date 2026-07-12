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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتهاك سافر.. اليماحي يدين العدوان الإيراني على 6 دول عربية

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة الدول العربية، وخرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التوتر وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.

الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج 

وأكد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي الكامل والثابت مع هذه الدول، ودعمه المطلق لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها الوطني، وصون سيادتها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددًا على أن المساس بأمن أي دولة عربية أو سيادتها أو سلامة أراضيها يمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الأمن القومي العربي بأسرها، ويستوجب موقفًا عربيًا ودوليًا حازمًا ورادعًا.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف هذه الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، والالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحول دون اتساع دائرة التصعيد، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

https://youtu.be/cJxdCJxiagc

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي الاعتداءات الإيرانية قطر الإمارات الكويت البحرين سلطنة عمان الأردن محمد بن أحمد اليماحي إيران

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