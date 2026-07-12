بقيمة تقترب من 3 ملايين دولار .. 3 قضايا تفصل الزمالك عن الحصول على الرخصة الأفريقية

اقترب نادي الزمالك من إنهاء القضايا التي تعطل حصوله على الرخصة الأفريقية إستعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد.

ويتبقى فقط 3 قضايا لإنهاء ملف إيقاف القيد وحل الأزمة الخاصة بالرخصة الأفريقية بمبلغ أقل من 3 مليون دولار

ويسعى الزمالك لإنهاء ملف نادي أوليكساندريا الأوكراني في صفقة البرازيلي خوان بيزيرا حيث يتبقي قسطين متأخرين بقيمة 800ألف دولار

ويعد الملف الأكثر قوة هو الخاص بمستحقات إبراهيما نداي حيث حصل على حكم من الفيفا بقيمة مليون و600 ألف دولار بجانب الفوائد المستحقة عن تأخير حصوله على المستحقات المالية

كما يتبقى 500 ألف دولار لنادي سانت إيتيان الفرنسي في صفقة انتقال المغربي محمود بنتايك لنادي الزمالك.

اقتراب حل أزمة القيد في الزمالك

في نفس السياق، أكد الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب نادي الزمالك من حل أزمة القضايا وإيقاف القيد مع الفيفا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير خلال برنامجه الإذاعي : مؤكد بنسبة 100% الزمالك سينهى جميع أزماته المالية ويحل كل القضايا ويسدد كل المديونيات ليتم إغلاق ملف القضايا الدولية.

وواصل: بما فيها اصعبهم ابراهيما نداى وهناك مستثمرين أقوياء جدا سيضخوا أموالا ضخمة في النادي بالتزامن مع إنشاء شركة الكرة ومجلس الإدارة لن يكون له سلطة على قطاع كرة القدم في النادي.