قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة العامة تستمع لأقوال مدير نادي غزل المحلة وآخرين في واقعة وفاة طفــل أثناء التدريبات
فيديو يثير الذعر.. صحة سوهاج تكشف حقيقة ظهور ثعابين داخل مستشفى الصدر
شاهد.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
القبض على 5 تجار مخدرات تشاجروا مع جيرانهم بالأسلحة النارية بالقليوبية
صراع الحذاء الذهبي يشتعل.. ترتيب هدافي كأس العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
مطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الإعتداءات المتكررة على مروان البرغوثي
أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يوليو 2026.. عيار 21 يُسجّل 5845 جنيهًا
تصل إلى سحب الشقة.. تحذير حاسم من جهاز أكتوبر الجديدة للمخالفين
إسرائيل تهاجم خريطة ممداني.. غضب بسبب ظهور "مصر المصغرة" وغياب الأحياء اليهودية
شاكر محظور يطعن أمام النقض على حكم حبسه
خبير لوائح يُثير الجدل حول صفقة «تريزيجيه»: إيقاف قيد الرياض السعودي قد يُعطل انتقال اللاعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأجور ترتفع من جديد.. تفاصيل رواتب يوليو بعد زيادة الحد الأدنى والعلاوات والحوافز

الأجور ترتفع من جديد.. تفاصيل رواتب يوليو بعد زيادة الحد الأدنى والعلاوات والحوافز
الأجور ترتفع من جديد.. تفاصيل رواتب يوليو بعد زيادة الحد الأدنى والعلاوات والحوافز
ياسمين القصاص
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

مع انطلاق العام المالي الجديد، يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدء تنفيذ أكبر حزمة لتحسين الأجور خلال السنوات الأخيرة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القوة الشرائية للموظفين، وسط استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الحياة. 

Egypt’s ICT sector a government priority, creating 70,000 new jobs ...

وتبدأ الحكومة خلال شهر يوليو الجاري تطبيق الزيادات الجديدة على المرتبات، متضمنة رفع الحد الأدنى للأجور، والعلاوات الدورية، والحوافز الإضافية، إلى جانب مزايا مالية مخصصة للعاملين في قطاعي التعليم والصحة.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن في وقت سابق اعتماد حزمة جديدة لتحسين دخول العاملين بالدولة، على أن تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي 2026/2027، بما يعكس توجه الدولة نحو رفع مستوى دخول الموظفين ومواصلة برامج الحماية الاجتماعية.

رفع الحد الأدنى للأجور وتكافل وكرامة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية | الحق ...

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار ألف جنيه، ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريا بدلا من 7 آلاف جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار على العاملين بالقطاع الحكومي اعتبارا من يوليو الجاري، فيما ينتظر العاملون بالقطاع الخاص الإعلان عن موعد وآليات التطبيق وفق ما تقرره الجهات المختصة.

وفي إطار التيسير على الموظفين، أعلن وزير المالية أحمد كجوك تقديم موعد صرف مرتبات شهر يوليو، لتبدأ عمليات الصرف اعتبارا من يوم 20 يوليو، بدلا من المواعيد المعتادة، مع تضمين الزيادات الجديدة ضمن الرواتب المستحقة لهذا الشهر.

ووفقا لوزارة المالية، جاءت الرواتب الجديدة بعد تطبيق الزيادات على النحو التالي: 14 ألفا و900 جنيه للدرجة الممتازة، و12 ألفا و900 جنيه للدرجة العالية، و11 ألفا و400 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و10 آلاف و800 جنيه للدرجة الأولى، و9500 جنيه للدرجة الثانية، و9100 جنيه للدرجة الثالثة التخصصية، و9300 جنيه للدرجة الرابعة، و9100 جنيه للدرجة الخامسة والخدمات المعاونة، بينما ارتفع الحد الأدنى للدرجة السادسة والخدمات المعاونة إلى 8100 جنيه.

ولم تقتصر الحزمة على زيادة الأجر الأساسي، بل شملت أيضًا صرف علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، فضلا عن زيادة الحافز الإضافي بقيمة مقطوعة تتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين، بما يسهم في رفع إجمالي الدخل الشهري للموظفين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية تخصيص أيام 8 و9 و12 يوليو لصرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين، والتي تشمل فروق الرواتب، والبدلات، والمكافآت، وغيرها من المستحقات التي تُصرف بصورة منفصلة عن الراتب الشهري، مع دعوة الموظفين إلى مراجعة الجهات المالية التابعين لها في حال وجود أي فروق أو تأخير في صرف المستحقات.

كما تضمنت حزمة تحسين الأجور إجراءات خاصة لدعم قطاع التعليم، حيث تقرر منح المعلمين حافز تدريس شهري بقيمة ألف جنيه يبدأ تطبيقه مع انطلاق العام الدراسي الجديد، إلى جانب صرف حافز تميز بقيمة ألفي جنيه للإدارات المدرسية المتميزة وفق الضوابط التي تحددها وزارة التربية والتعليم، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الحوافز نحو 14 مليار جنيه، ليستفيد منها قرابة مليون معلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقطاع المعاهد الأزهرية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية، مؤكدا أن زيادة الأجور تسهم في الحفاظ على القوة الشرائية للموظفين، لكنها ينبغي أن تتزامن مع إجراءات تستهدف زيادة الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار، والحد من ارتفاع الأسعار، حتى تحقق الزيادة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية بصورة مستدامة، ولا يقتصر أثرها على تحسين الدخل الاسمي فقط.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استمرار الدولة في مراجعة منظومة الأجور بشكل دوري يعكس توجها نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

دكتور الحسين حسان: التصالح في مخالفات البناء يسد فجوة العشوائيات

وأشار حسان، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم كذلك في تنشيط الأسواق المحلية عبر زيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما ينعكس إيجابا على حركة الاقتصاد إذا صاحبه استقرار في الأسواق والسيطرة على معدلات التضخم.

والجدير بالذكر، أن امتدت الحزمة كذلك إلى العاملين بالقطاع الصحي، حيث تقرر منح المستحقين زيادة شهرية قدرها 750 جنيها، بالإضافة إلى رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارا من الأول من يوليو 2026، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه، ليستفيد من هذه الإجراءات نحو 640 ألفا من العاملين بالمنظومة الصحية وفقا لضوابط الاستحقاق.

وتعكس هذه الحزمة توجه الحكومة نحو تحسين مستويات الدخل للفئات العاملة بالدولة، في إطار برنامج متكامل يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بما يتواكب مع مستهدفات الدولة للإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

المرتبات الحد الأدنى للأجور مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

الأرجنتين

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026

الارجنتين وسويسرا

جدل تحكيمي وطرد لاعب سويسرا يُشعلان مواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

الارجنتين وسويسرا

على طريقة حسام حسن.. مدرب سويسرا يُهاجم التحكيم بعد طرد «إيمبولو» ويتهم الحكم بمُحاباة الأرجنتين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وفاة طفل أثناء مشاركته في تدريبات حمام السباحة بغزل المحلة إثر هبوط حاد بالدورة الدموية| القصة الكاملة

فتاوى

فتاوى وأحكام | هل يجوز للرجل الصلاة بالفانلة الحمالات ؟.. حكم التسوية بين الأبناء في الهبة حال الحياة.. هل يصح قراءة القرآن بدون وضوء؟

فعاليات ثقافية

مكتبة مصر العامة تستضيف اليوم الثقافي الإندونيسي–المصري.. الخميس المقبل

بالصور

ما أسباب الإصابة بجفاف العين فجأة؟

ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟
ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟
ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟

احذر قبل فوات الأوان .. أسباب انفجار التكييف بالمنزل

احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل

حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

املاك الدولة
املاك الدولة
املاك الدولة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد