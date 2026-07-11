بكين : شانغهاي تحتل المرتبة الثانية بين مراكز الشحن العالمية

احتلت شانغهاي بشرقي الصين المرتبة الثانية بين مراكز الشحن الدولية الرائدة.

وأظهر تقرير مؤشر "شينخوا - البلطيق لتطور مراكز الشحن الدولية 2026" - حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم السبت، أن شانغهاي تقدمت إلى المركز الثاني متجاوزة لندن، لتحل خلف سنغافورة، مسجلة بذلك أفضل ترتيب تحققه المدينة منذ إطلاق المؤشر عام 2014.

وأشار رئيس بورصة البلطيق في آسيا جين يوي تشيونج، إلى أن نجاح شانغهاي يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد حجم البضائع.

وأضاف تشيونج أن الاستثمار المستمر في الابتكار الرقمي وتطوير الموانئ الخضراء والخدمات البحرية عزز القدرة التنافسية العالمية للمدينة.

وتجاوز حجم تداول الحاويات في ميناء شانغهاي 55.06 مليون وحدة مكافئة في عام 2025، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا.